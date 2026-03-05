經濟日報社論／MWC科技盛宴 台廠大展身手

2026年世界行動通訊大會（Mobile World Congress，MWC 2026）於3月2日至5日如期登場。 歐新社

當中東的砲火與外交危機持續下，當伊朗問題牽動大國神經、能源市場劇烈震盪，巴塞隆納的Fira Gran Via展覽館內卻是另一番景象。2026年世界行動通訊大會（Mobile World Congress，MWC 2026）於3月2日至5日如期登場，逾2,000家企業、9萬餘名業界人士齊聚一堂，將目光投向一個不受戰事左右的未來，人工智慧與行動通訊的深度融合。這場年度科技盛宴的意義，不僅在於展示最新的硬體奇觀，更在於它清晰描繪了未來十年人類文明數位化的輪廓。

今年MWC的主旋律是「IQ時代」，這不僅是一個行銷口號，而是整個產業正在發生的典範轉移的縮影。過去幾年，AI被視為旗艦手機規格表上的加分項目，而在MWC 2026，AI已然成為每一個產品、每一條網路、每一個服務架構的核心邏輯。

硬體端最令人矚目的莫過於「機器人手機」（Robot Phone），這款概念手機搭載一條可伸縮的機械臂，能夠自動追蹤拍攝目標，並以點頭或搖頭回應AI助理的指令，連接智慧型手機與機器人技術的未來。

網路基礎設施層面，愛立信（Ericsson）完成了全球首次6G標準空中介面傳輸演示，NVIDIA則與思科、諾基亞、T-Mobile等電信業者深度合作，推進虛擬化無線存取網路（vRAN）及數位雙生規劃工具。高通（Qualcomm）也在展場上明確揭示6G的核心差異不在於純粹的速度提升，而在於AI原生（AI-native）的網路架構，讓網路本身具備理解、預測與自動調整的智慧。

毫無疑問，台灣企業在本屆MWC的最大主角是聯發科。以「AI for Life: From Edge to Cloud」為主題，在6G領域，聯發科展示了全球首次「6G無線接取互通性」（6G Radio Interoperability）成果，能在傳輸速率、網路延遲與能耗之間達到前所未有的動態調度彈性。

值得注意的是，聯發科已與愛立信及蘋果共同宣布策略合作，推動5G與6G頻譜共享技術，確保從5G向6G過渡時的平滑遷移。

聯發科也與星鏈（Starlink）攜手在MWC展示衛星緊急警報系統，其M90數據機為全球首款整合衛星技術的5G數據機，即便在無行動網路覆蓋的地區，用戶仍可接收緊急警示。聯發科還展示與NVIDIA Blackwell超級晶片協同設計的高效能運算能力，清楚標誌著台灣晶片設計公司已從「手機晶片供應商」轉型為「AI基礎設施的核心共同設計者」。

更具戰略意義的是台灣電信廠商積極推動透過Open API開放電信網路能力，讓軟體公司可直接串接電信基礎設施，提供身分驗證、通訊或數據服務等創新應用，使電信業從單純「連線服務提供商」轉型為「數位服務平台」。這是台灣電信業回應全球趨勢的重要宣示，拒絕成為AI時代的「笨水管」，主動爭取數位服務的價值分配。

MWC 2026最重要的啟示並非任何單一的產品發布，而是整個產業生態正在發生的結構性轉變。AI與行動通訊的融合，包括「網路即AI平台」的典範轉移、「代理人AI」對生產力與勞動市場的衝擊、公共安全與數位韌性的重要等，將在未來重塑人類社會的數位基礎。

值得注意的是台灣半導體業在全球AI競爭中地位的質變，台灣的晶片設計能力已不再是被動的「代工夥伴」，而是AI時代關鍵標準的共同制定者。從6G標準的實驗驗證，到資料中心互連IP的矽驗證，台灣企業正在從技術規範的源頭介入，這是比市場占有率更深層的競爭優勢。

當世界的注意力被戰火、制裁與外交危機拉扯，MWC 2026聚集了來自全球科技人才的展會，以一種安靜而有力的方式宣告，人類對更美好未來的追求，不會因地緣政治的風暴而停歇。

對台灣而言，這屆MWC是一次難得的自我定位機會。聯發科在6G、AI晶片、資料中心互連等多個領域同步出擊，電信業者在Agentic AI與Open API生態的深耕，都指向同一個核心命題，台灣不應滿足於製造鏈上的優秀執行者角色，而應積極爭取成為AI時代技術規則的共同書寫者。