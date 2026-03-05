聽新聞
0:00 / 0:00

聯合報社論／停電和空汙誰先降臨，蔡英文沒料到的時刻

聯合報／ 聯合報社論

台灣能源仰賴進口，圖為一艘中油天然氣運輸船正準備靠港卸氣。圖／聯合報系資料照片
台灣能源仰賴進口，圖為一艘中油天然氣運輸船正準備靠港卸氣。圖／聯合報系資料照片

美以的斬首行動，引發伊朗對波灣國家的強烈反擊，並封鎖荷莫茲海峽，禁止油輪進出，國際油價應聲上漲。對此，反應遲鈍的賴政府第一時間說「影響有限」、「保證不斷氣」，隨即改口說中油「正尋找替代能源」，經濟部長龔明鑫再改口稱「全面燃煤是最後手段」。民進黨十年來追求燃氣發電占比要達五十%，如今只因遠方的一場戰爭，瞬間便被打回原形，政策錯誤莫此為甚。

這次戰爭引發的不只是價格暴漲，而是供應鏈的中斷。伊朗的攻擊，造成卡達和沙烏地阿拉伯的能源設施受損，卡達已暫停天然氣生產；更嚴重的是荷莫茲海峽的封鎖，海灣國家的油、氣皆無法輸出。卡達供應我國近三成的天然氣，沙烏地阿拉伯則供應我國三分之一的原油，當天然氣和原油供應雙雙受創，發電勢必大受衝擊。台電董事長曾文生竟敢說「影響有限」，若非判斷錯誤，就是睜眼說瞎話。

兩相比較，天然氣供應不繼的影響，又比原油的短絀嚴重許多。主要原因是，我國原油的安全存量有一二○天，而天然氣的安全存量僅十一天，後者根本是命懸一線。多年來，外界不斷提醒民進黨政府：任意關閉核電廠，卻將發電主力寄望於貯存不易的天然氣，是極不明智的決策。原因是，僅十天上下的存量，只要台灣海峽遭封鎖兩周，島內電力就會崩潰，各行各業均將遭殃。然而，從蔡政府到賴政府對此均置若罔聞，繼續一意孤行。如今，發生戰爭的不是兩岸，而是中東；遭封鎖的不是台海，而是荷莫茲，卻已充份驗證前總統蔡英文能源轉型政策的謬誤和輕率。看到這一幕，賴清德還不覺醒嗎？

十一天的天然氣安全存量是什麼概念？伊朗是在二日宣布封鎖荷莫茲海峽，換算下來，今起再隔七天，台灣的天然氣可能就要耗盡。我國進口的天然氣，有八成用來發電，其餘則供應民生及工業用途；如果不設法緊急調度補充，不僅發電可能短絀，就連民生和工業都要熄火。無論何者，都是難以想像的災難。

目前賴政府的因應對策，是採取四路並進的方式。第一，短期作法，是向亞洲現貨市場搶購天然氣，但目前現貨價格已近乎翻倍。第二，中期作法，透過協商機制向日本等友好國家商議互援調度氣源；但因各國都同時遭逢變故，未必能如願。第三，長期作法是轉向美、澳等地採購，但行動耗時耗事。第四，最保險的做法，是漸次重啟國內退役的燃煤發電廠，以確保供電無虞，這恐怕是政府最能掌控的途徑。但一走到這步，也就證明了民進黨非核家園政策的冒進、錯誤及全盤皆輸了。

一個良好的能源政策，應該要能兼顧供電的安全、能源的穩定、民生和工業的需求、以及生態環境的維護。然而，蔡英文的能源轉型政策卻以「非核」為目標，從而設計出「燃氣五十％」、「綠能廿％」的不合理架構。前者，是置供電安全於險境；後者，則苦苦掙扎而無法達標。其結果，更假轉型之名，造就了奇奇怪怪的貪瀆百態，帶來生態環境的大肆破壞。

當經濟部長龔明鑫說出，若戰爭拖到四月，「全面燃煤是最後手段時」，民眾即不難想像我國能源政策之脆弱到了什麼地步。十年能源轉型，敵不過美伊幾天戰爭，便土崩瓦解。這還不是「回到從前」，若全面燃煤是「比從前還糟糕」，所有投資、建設、心力和論辯都化成灰燼，全民共同迎接一個「用肺發電」的烏煙瘴氣年代。停電和空汙誰將先降臨，這是蔡英文不曾想過的一刻！

社論 蔡政府 曾文生 國際油價 美伊開戰

延伸閱讀

卓揆掛保證「不斷氣」 欣天然、欣高股價仍衝漲停

經濟日報社論／美伊戰火背後的兩強爭霸

中東情勢緊張 卓揆掛保證能源「不斷氣」

經長龔明鑫：油氣可撐過3月 全面燃煤是最後手段

相關新聞

聯合報社論／美國精準斬首伊朗後，對台軍售將再打折？

連日來國際主流媒體相繼報導，為避免影響川習會，川普政府已暫緩一項一三○億美元（約四千多億元台幣）的對台軍售案；川普稍早也坦承，正與中國大陸國家主席習近平溝通對台軍售問題。美台間火急催迫的軍售議題，遭川普政府暫擱或轉至檯面下進行；許多人更擔心，美台軍售成為川習交易的籌碼。

聯合報黑白集／卓榮泰還在安心睡？

美以聯手攻打伊朗，伊國高層遭團滅，隨即封鎖油輪進出的荷莫茲海峽，全球能源市場為之震動。日韓星隨即提出因應和風險評估，而卓榮泰則到開戰第三天，看到國際能源與股市劇烈變化，才臨時取消行程召開應變會議。台灣能源安全長期曝險，卓內閣居安不思危，韌性難道都靠想像？

經濟日報社論／美伊戰火背後的兩強爭霸

美國與伊朗的戰爭，牽動國際政治，尤與美中爭霸息息相關。伊朗是全球原油儲量第三大的國家，供應全球市場約5%的石油，如果伊朗步上委內瑞拉後塵，俯首稱臣，將原油開發與販售，完全拱手讓予美國，將對中國大陸有致命的影響。

聯合報黑白集／王定宇的選民服務

政治人物的感情生活，原本不值得外界大驚小怪。但像綠委王定宇這樣，屢屢因婚外情引發議論，甚至將深夜私赴女性友人豪宅說成是「選民服務」，未免太沒品。選民很多地方需要民代「服務」，王定宇卻選擇了最糟的一種。

聯合報社論／停電和空汙誰先降臨，蔡英文沒料到的時刻

美以的斬首行動，引發伊朗對波灣國家的強烈反擊，並封鎖荷莫茲海峽，禁止油輪進出，國際油價應聲上漲。對此，反應遲鈍的賴政府第一時間說「影響有限」、「保證不斷氣」，隨即改口說中油「正尋找替代能源」，經濟部長龔明鑫再改口稱「全面燃煤是最後手段」。民進黨十年來追求燃氣發電占比要達五十%，如今只因遠方的一場戰爭，瞬間便被打回原形，政策錯誤莫此為甚。

經濟日報社論／振興文創 先改革電影輔導機制

春節期間，台灣休閒娛樂界最引人注目的消息之一，是雄踞本地電影賣座紀錄17年的「海角七號」，終於被票房已達6.5億元的「陽...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。