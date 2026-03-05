聯合報社論／停電和空汙誰先降臨，蔡英文沒料到的時刻

台灣能源仰賴進口，圖為一艘中油天然氣運輸船正準備靠港卸氣。圖／聯合報系資料照片

美以的斬首行動，引發伊朗對波灣國家的強烈反擊，並封鎖荷莫茲海峽，禁止油輪進出，國際油價應聲上漲。對此，反應遲鈍的賴政府第一時間說「影響有限」、「保證不斷氣」，隨即改口說中油「正尋找替代能源」，經濟部長龔明鑫再改口稱「全面燃煤是最後手段」。民進黨十年來追求燃氣發電占比要達五十%，如今只因遠方的一場戰爭，瞬間便被打回原形，政策錯誤莫此為甚。

這次戰爭引發的不只是價格暴漲，而是供應鏈的中斷。伊朗的攻擊，造成卡達和沙烏地阿拉伯的能源設施受損，卡達已暫停天然氣生產；更嚴重的是荷莫茲海峽的封鎖，海灣國家的油、氣皆無法輸出。卡達供應我國近三成的天然氣，沙烏地阿拉伯則供應我國三分之一的原油，當天然氣和原油供應雙雙受創，發電勢必大受衝擊。台電董事長曾文生竟敢說「影響有限」，若非判斷錯誤，就是睜眼說瞎話。

兩相比較，天然氣供應不繼的影響，又比原油的短絀嚴重許多。主要原因是，我國原油的安全存量有一二○天，而天然氣的安全存量僅十一天，後者根本是命懸一線。多年來，外界不斷提醒民進黨政府：任意關閉核電廠，卻將發電主力寄望於貯存不易的天然氣，是極不明智的決策。原因是，僅十天上下的存量，只要台灣海峽遭封鎖兩周，島內電力就會崩潰，各行各業均將遭殃。然而，從蔡政府到賴政府對此均置若罔聞，繼續一意孤行。如今，發生戰爭的不是兩岸，而是中東；遭封鎖的不是台海，而是荷莫茲，卻已充份驗證前總統蔡英文能源轉型政策的謬誤和輕率。看到這一幕，賴清德還不覺醒嗎？

十一天的天然氣安全存量是什麼概念？伊朗是在二日宣布封鎖荷莫茲海峽，換算下來，今起再隔七天，台灣的天然氣可能就要耗盡。我國進口的天然氣，有八成用來發電，其餘則供應民生及工業用途；如果不設法緊急調度補充，不僅發電可能短絀，就連民生和工業都要熄火。無論何者，都是難以想像的災難。

目前賴政府的因應對策，是採取四路並進的方式。第一，短期作法，是向亞洲現貨市場搶購天然氣，但目前現貨價格已近乎翻倍。第二，中期作法，透過協商機制向日本等友好國家商議互援調度氣源；但因各國都同時遭逢變故，未必能如願。第三，長期作法是轉向美、澳等地採購，但行動耗時耗事。第四，最保險的做法，是漸次重啟國內退役的燃煤發電廠，以確保供電無虞，這恐怕是政府最能掌控的途徑。但一走到這步，也就證明了民進黨非核家園政策的冒進、錯誤及全盤皆輸了。

一個良好的能源政策，應該要能兼顧供電的安全、能源的穩定、民生和工業的需求、以及生態環境的維護。然而，蔡英文的能源轉型政策卻以「非核」為目標，從而設計出「燃氣五十％」、「綠能廿％」的不合理架構。前者，是置供電安全於險境；後者，則苦苦掙扎而無法達標。其結果，更假轉型之名，造就了奇奇怪怪的貪瀆百態，帶來生態環境的大肆破壞。

當經濟部長龔明鑫說出，若戰爭拖到四月，「全面燃煤是最後手段時」，民眾即不難想像我國能源政策之脆弱到了什麼地步。十年能源轉型，敵不過美伊幾天戰爭，便土崩瓦解。這還不是「回到從前」，若全面燃煤是「比從前還糟糕」，所有投資、建設、心力和論辯都化成灰燼，全民共同迎接一個「用肺發電」的烏煙瘴氣年代。停電和空汙誰將先降臨，這是蔡英文不曾想過的一刻！