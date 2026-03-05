聽新聞
聯合報黑白集／王定宇的選民服務

聯合報／ 聯合報黑白集

民進黨立委王定宇再爆緋聞，他3日強調沒有婚內發生不正當事情。圖／聯合報系資料照片 胡經周
民進黨立委王定宇再爆緋聞，他3日強調沒有婚內發生不正當事情。圖／聯合報系資料照片 胡經周

政治人物的感情生活，原本不值得外界大驚小怪。但像綠委王定宇這樣，屢屢因婚外情引發議論，甚至將深夜私赴女性友人豪宅說成是「選民服務」，未免太沒品。選民很多地方需要民代「服務」，王定宇卻選擇了最糟的一種。

五年前與同黨議員的緋聞，王定宇以「房東與房客」關係，為自己開脫。這回的不倫戀，他大剌剌宣稱去年初已與妻子協議離婚，如今是自由之身。言下之意，他愛跟誰交往是自己的自由，別人管不著。問題是，堂堂立委當「小三的小王」，進出別人為女友承租的豪宅，還要辯稱是「選民服務」，不會覺得蹧蹋了立委身分嗎？

立法院分明為家在外縣市的立委安排了會館，王定宇卻不時跑到女性友人家中借住，只怕無法說服選民。不僅如此，他即使回台南，也喜歡往別人的豪宅跑，不怕被說胡亂攀龍附鳳嗎？何況，真正的「選民」，有多少人住得起那樣的豪邸？

據稱，黨秘書長徐國勇對王定宇的「豪宅幽會」一事破口大罵，認為破壞政黨形象。傳聞也說，主席賴清德可能拔掉王定宇的「中常委」身分，以示薄懲，卻仍在猶豫。由於王定宇是「湧言會」召集人，一旦他被拔，湧言會勢力必然大受影響，甚至連帶影響年底選舉向心力。黨的形象重要，還是派系平衡重要，就看賴清德的膽識與決斷了。

