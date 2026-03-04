聯合報黑白集／卓榮泰還在安心睡？

行政院長卓榮泰（右）與經濟部長龔明鑫（左）在立院備詢。圖／聯合報系資料照片

美以聯手攻打伊朗，伊國高層遭團滅，隨即封鎖油輪進出的荷莫茲海峽，全球能源市場為之震動。日韓星隨即提出因應和風險評估，而卓榮泰則到開戰第三天，看到國際能源與股市劇烈變化，才臨時取消行程召開應變會議。台灣能源安全長期曝險，卓內閣居安不思危，韌性難道都靠想像？

日韓星台的能源九成以上都靠進口，台灣更高達九成六，安全儲量最低，但官員卻最膽大無懼。波灣戰雲早已密布，日韓春節前便開始拉貨，歐洲也在規畫如何與亞洲國家搶購天然氣，賴政府卻等到二二八連假後才想到。

賴總統宣布啟動國安機制，遲鈍的行政院似乎不在機制內，外交部也還沒感覺到危機意識。美中呼籲僑民撤離，外交部連旅遊警示燈號都未改；直到大陸外館稱願助台人撤離，外交部才醒來。

外交部並無撤僑計畫，稱因未接獲國人撤離需求，卻不忘提醒「尋求中國協助可能存在風險」；陸委會也要僑民「看清統戰伎倆」。賴政府既不未雨綢繆，還警告戰地僑民「反統戰重於逃命」，真是談笑用兵的太平官。

川普關稅風暴來襲，卓揆要國人「安心睡」；美以點燃中東戰火，卓揆行動更鈍化。他躲在「覆議加不副署」的暖閣裡，安於無所作為，對逼近眼前的全球變局、通膨威脅視若未睹。「睡沒人」內閣，該醒了！