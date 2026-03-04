聯合報黑白集／卓榮泰還在安心睡？

聽新聞
美以聯手攻打伊朗，伊國高層遭團滅，隨即封鎖油輪進出的荷莫茲海峽，全球能源市場為之震動。日韓星隨即提出因應和風險評估，而卓榮泰則到開戰第三天，看到國際能源與股市劇烈變化，才臨時取消行程召開應變會議。台灣能源安全長期曝險，卓內閣居安不思危，韌性難道都靠想像？

日韓星台的能源九成以上都靠進口，台灣更高達九成六，安全儲量最低，但官員卻最膽大無懼。波灣戰雲早已密布，日韓春節前便開始拉貨，歐洲也在規畫如何與亞洲國家搶購天然氣，賴政府卻等到二二八連假後才想到。

賴總統宣布啟動國安機制，遲鈍的行政院似乎不在機制內，外交部也還沒感覺到危機意識。美中呼籲僑民撤離，外交部連旅遊警示燈號都未改；直到大陸外館稱願助台人撤離，外交部才醒來。

外交部並無撤僑計畫，稱因未接獲國人撤離需求，卻不忘提醒「尋求中國協助可能存在風險」；陸委會也要僑民「看清統戰伎倆」。賴政府既不未雨綢繆，還警告戰地僑民「反統戰重於逃命」，真是談笑用兵的太平官。

川普關稅風暴來襲，卓揆要國人「安心睡」；美以點燃中東戰火，卓揆行動更鈍化。他躲在「覆議加不副署」的暖閣裡，安於無所作為，對逼近眼前的全球變局、通膨威脅視若未睹。「睡沒人」內閣，該醒了！

美國和以色列聯手，刻意選在伊朗最高領袖哈米尼與核心幕僚開會之際，對伊朗發動攻擊，哈米尼連同四十多名軍政領袖─包括國防部長、革命衛隊總司令等都遭當場擊斃。美國總統川普還宣示，「猛烈且精準的轟炸」本周將持續進行，直到達成「中東和平」的目標為止。

今年二二八的焦點人物，非一○一董事長賈永婕莫屬。從林宅血案談到「蔣中正罰坐」，句句嗆辣。短短幾天，她就從「政治糾結最少的一○一董事長」變成「最政治化的一○一董事長」，質變速度驚人。

美國川普總統去年4月2日發布對等關稅命令，造成世界貿易秩序大亂，各國紛與美國展開貿易談判。台灣今年1月與美國商務部簽署「投資MOU」，2月中又與貿易代表署簽署「台美對等貿易協定（ART）」。MOU強調以「台灣模式」與美進行供應鏈合作，享有232條款優惠待遇與雙向投資規劃，並明載對等稅率為不疊加的15%；ART則處理關稅與非關稅障礙，再次載明15%的關稅，美方並提供部分品項對等關稅的豁免。

連日來國際主流媒體相繼報導，為避免影響川習會，川普政府已暫緩一項一三○億美元（約四千多億元台幣）的對台軍售案；川普稍早也坦承，正與中國大陸國家主席習近平溝通對台軍售問題。美台間火急催迫的軍售議題，遭川普政府暫擱或轉至檯面下進行；許多人更擔心，美台軍售成為川習交易的籌碼。

美以聯手攻打伊朗，伊國高層遭團滅，隨即封鎖油輪進出的荷莫茲海峽，全球能源市場為之震動。日韓星隨即提出因應和風險評估，而卓榮泰則到開戰第三天，看到國際能源與股市劇烈變化，才臨時取消行程召開應變會議。台灣能源安全長期曝險，卓內閣居安不思危，韌性難道都靠想像？

