經濟日報社論／美伊戰火背後的兩強爭霸

美伊戰火背後的兩強爭霸。(美聯社)

美國與伊朗的戰爭，牽動國際政治，尤與美中爭霸息息相關。伊朗是全球原油儲量第三大的國家，供應全球市場約5%的石油，如果伊朗步上委內瑞拉後塵，俯首稱臣，將原油開發與販售，完全拱手讓予美國，將對中國大陸有致命的影響。

對於美國攻擊伊朗，大陸官方第一時間並沒有強烈譴責，顯然是謹慎觀察，不想在這場戰爭中公開選邊站，避免過分捲入，但大陸占伊朗貿易總額的三分之一，而伊朗在大陸的對外貿易中占不到1%，所以無論誰在伊朗掌權，都不大可能完全切斷與中國大陸的經濟聯繫。這是北京對伊朗變局，保持淡定的主要原因。

但若談到伊朗原油，中方就無法這麼淡定；中國進口了伊朗原油出口的約九成以上，伊朗是中國第三大原油供應國（占進口10%至13%），如果加上之前的委內瑞拉，兩國原油占中國大陸所進口的二成，在今年1月美國擄走馬杜洛後，委國被迫把所有出口原油交由美國處置，與大陸的合約終止，現在川普又把目標轉至伊朗。

川普想打伊朗，除了可以顧及以色列安全，去除核武威脅之外，掌握伊朗原油更是個額外的紅利；他採取的就是委內瑞拉模式，由美國石油公司進入投資主導，產出原油由美國收購，這將使得美國成為超級原油出口國，華府手中所持有的原油，戰略價值恐怕超過北京手中的稀土，這就是美國制衡中國稀土的新籌碼。

美國與伊朗上月26日會談時，美國出動兩個航母戰鬥群威逼下，伊朗果然傳出預備「以委內瑞拉作為範例」，向美國開放天然氣與石油投資，以避免走向戰爭，想不到等不到協議，川普就先攻擊了。

面對比自己軍力強得多的美國，伊朗如今的策略是「拖下去、搞得大」，盡量把戰爭延續下去，讓美國陷入戰爭泥沼，還有就是把區域內所有國家都拖進戰火中，而封鎖荷莫茲海峽，就是最佳的戰術。

伊朗革命衛隊已經宣布關閉荷莫茲海峽，將對任何試圖通行的船隻發動攻擊。「我們也將攻擊石油管線，不會允許一滴石油離開這個地區」，2025年每天有超過1,400萬桶原油，包括沙烏地阿拉伯、 阿拉伯聯合大公國、科威特和伊拉克等國所生產的原油，都要經由荷莫茲海峽運輸，占全球海運原油出口總量的三分之一，長期關閉勢必導致原油價格高漲，以及全球經濟衰退。

當然以伊朗目前殘破的軍力，恐怕無力全面封鎖，但只要威脅升級，船隻自然會避開該區域。全球大型航運企業已暫停通過荷莫茲海峽，並建議船舶改道好望角，運費自然增加。同時，保險公司也承受壓力，除了拒絕承保該航線，同時大幅提高周邊航線的保險費率，這些費用的上升自然會轉嫁至運輸成本，推高商品通膨。

伊朗完全切斷石油輸出，油價將上漲約20%，由於美國頁岩油開發，已成為石油出口國，因此整體經濟受到的拖累較小，但全球油價高漲，還是會回過頭來影響美國經濟。

布蘭特原油2日一度漲至每桶80美元，來勢洶洶，如果油價升至每桶100美元，估計會使全球通膨率上升0.6個百分點，並可能推升美國消費者物價指數（CPI）年增率從1月的2.4%升至4%以上，讓聯準會2%的目標完全破功，其結果就是：短期內不可能降息。

波斯灣石油供應若中斷，全球油價上漲，肯定會同步帶動美國汽油價格飆升，給消費者和企業帶來痛苦。在許多消費者已在11月的關鍵期中選舉前抱怨生活成本危機之際，對川普而言，這場衝突必須速戰速決，否則期中選舉結果堪虞，川普提前跛腳。

這場戰爭雖然還有別的目的，但直接的標的物是伊朗原油，美國希望掌握，就像中國大陸掌握稀土一樣，可作為爭霸與談判的籌碼，但恐怕事與願違，一敗塗地。