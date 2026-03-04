聽新聞
0:00 / 0:00

聯合報社論／美國精準斬首伊朗後，對台軍售將再打折？

聯合報／ 聯合報社論

外傳川普政府已暫緩一項130億美元（約4千多億元台幣）的對台軍售案。路透
外傳川普政府已暫緩一項130億美元（約4千多億元台幣）的對台軍售案。路透

連日來國際主流媒體相繼報導，為避免影響川習會，川普政府已暫緩一項一三○億美元（約四千多億元台幣）的對台軍售案；川普稍早也坦承，正與中國大陸國家主席習近平溝通對台軍售問題。美台間火急催迫的軍售議題，遭川普政府暫擱或轉至檯面下進行；許多人更擔心，美台軍售成為川習交易的籌碼。

二月初川習通話，習近平要求美方務必謹慎處理對台軍售問題；此後，國際媒體即陸續傳出美國暫緩宣布對台軍售的訊息。事實上，川普政府在去年十二月宣布了一筆總額一一一億美元的對台軍售，接著又準備另一筆更大規模的一三○億美元軍售案，也已獲國會非正式批准，並進入程序後期階段，近期卻突然喊停。這筆台美史上最大規模軍售案的驟然轉折，顯然是因為習近平那句話，川普聽懂也聽進去了。

更糟的是，川普還直接和習近平溝通對台軍售問題，打破了美國對台的「六項保證」，其影響遠超過一三○億美元軍售的擱置。這不僅意味台美關係基礎的動搖，也意味中共有機會干擾我國防建軍方向與時程。國際媒體陸續報導美台軍售擱置的訊息，如果也是川普北京行前新聞操作的一部分，那麼美台軍售問題就可能已納入川普大交易範圍，被放上川習會的菜單。

短短兩個月內，美國陸續對委內瑞拉和伊朗進行精準斬首行動，震撼世界。這不僅牽動地緣政治變化與全球能源戰略，也讓川普一掃對等關稅挫敗的陰霾，能昂揚直奔川習會場。台灣有一些人為之雀躍，認為川普的斬首威嚇，已改變了台灣可能被交易的命運。

美國斬首委內瑞拉和伊朗，必然衝擊大陸的外交、能源與全球戰略布局，改變美中戰略均勢。但伊朗終究不是中國：伊朗尚未成形的核武去年遭美軍摧毀，大陸則早就擁有能瞄準美國本土的核武報復能力；美國的經濟制裁引發伊朗內部暴動，中國大陸則是全球唯一成功對抗川普關稅戰的國家；川普細數美、伊間四十七年的血海深仇，但屢稱習近平為「好朋友」和「偉大國家的偉大領導人」；川普強調，任何人都不應該挑戰美國武裝部隊的實力和力量；習近平則表明中國尊重美國利益，不會挑戰和取代美國。然而，川普不擔心中共圍台軍演的冷淡表情，台灣不擔心嗎？

在美國對委內瑞拉和伊朗的戰爭中，台灣應該注意的是，從「唐羅主義」的實踐、精準的斬首突襲、先下手為強的預防性攻擊，到打破國際法限制的戰爭邏輯，美國彷彿都在為中共提供實務教學。尤其在台灣進入軍備競賽的賽道之際，美國和以色列對伊朗的先發制人，難道不是在為中共的「預防性攻擊」指路？

川普能否在訪陸前順利清理伊朗戰局，他自己恐怕沒有把握。但台灣不少人相信，川普不會聽信習近平，美台軍售會在川習會後恢復。美國當然不可能放棄對台灣收取保護費，但川普在享受過他預期的「中國歷史上前所未有的盛大場面」後，會立即變臉而無視中共反制嗎？川普為避免破壞川習會成果，會不會再度延緩或改變軍售內容，仍存在變數。

在狀況不明下，立法院對於軍購特別預算條例，其實很難進行有意義的實質審查。但在行政院版一・二五兆元、民眾黨四千億元，及國民黨所提的「三千五百億＋Ｎ」等版本中，政院版恐怕最不切實際；而應以「已確定項目」加「保留彈性項目」修正，滿足軍購需求。如此，既防止弊端和浪費，也可免盲目軍備競賽，並保持川習會後的國防自主。

中共 對等關稅 軍購特別預算 地緣政治

延伸閱讀

聯合報社論／美以聯手攻打伊朗，開戰容易收攤難

分析：川普襲伊朗施壓反美軸心 中國可能再失盟友

美「斬首」哈米尼得逞 專家：北京為伊朗強出頭可能性低

傳川普擱置對台軍售 專家直言「僅是延後」：習近平經濟籌碼不足以取消

相關新聞

聯合報社論／美以聯手攻打伊朗，開戰容易收攤難

美國和以色列聯手，刻意選在伊朗最高領袖哈米尼與核心幕僚開會之際，對伊朗發動攻擊，哈米尼連同四十多名軍政領袖─包括國防部長、革命衛隊總司令等都遭當場擊斃。美國總統川普還宣示，「猛烈且精準的轟炸」本周將持續進行，直到達成「中東和平」的目標為止。

聯合報黑白集／賈永婕的「覺醒」

今年二二八的焦點人物，非一○一董事長賈永婕莫屬。從林宅血案談到「蔣中正罰坐」，句句嗆辣。短短幾天，她就從「政治糾結最少的一○一董事長」變成「最政治化的一○一董事長」，質變速度驚人。

經濟日報社論／台美對等貿易協定 留意伏筆

美國川普總統去年4月2日發布對等關稅命令，造成世界貿易秩序大亂，各國紛與美國展開貿易談判。台灣今年1月與美國商務部簽署「投資MOU」，2月中又與貿易代表署簽署「台美對等貿易協定（ART）」。MOU強調以「台灣模式」與美進行供應鏈合作，享有232條款優惠待遇與雙向投資規劃，並明載對等稅率為不疊加的15%；ART則處理關稅與非關稅障礙，再次載明15%的關稅，美方並提供部分品項對等關稅的豁免。

聯合報社論／美國精準斬首伊朗後，對台軍售將再打折？

連日來國際主流媒體相繼報導，為避免影響川習會，川普政府已暫緩一項一三○億美元（約四千多億元台幣）的對台軍售案；川普稍早也坦承，正與中國大陸國家主席習近平溝通對台軍售問題。美台間火急催迫的軍售議題，遭川普政府暫擱或轉至檯面下進行；許多人更擔心，美台軍售成為川習交易的籌碼。

聯合報黑白集／卓榮泰還在安心睡？

美以聯手攻打伊朗，伊國高層遭團滅，隨即封鎖油輪進出的荷莫茲海峽，全球能源市場為之震動。日韓星隨即提出因應和風險評估，而卓榮泰則到開戰第三天，看到國際能源與股市劇烈變化，才臨時取消行程召開應變會議。台灣能源安全長期曝險，卓內閣居安不思危，韌性難道都靠想像？

經濟日報社論／振興文創 先改革電影輔導機制

春節期間，台灣休閒娛樂界最引人注目的消息之一，是雄踞本地電影賣座紀錄17年的「海角七號」，終於被票房已達6.5億元的「陽...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。