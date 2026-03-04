聯合報社論／美國精準斬首伊朗後，對台軍售將再打折？

外傳川普政府已暫緩一項130億美元（約4千多億元台幣）的對台軍售案。路透

連日來國際主流媒體相繼報導，為避免影響川習會，川普政府已暫緩一項一三○億美元（約四千多億元台幣）的對台軍售案；川普稍早也坦承，正與中國大陸國家主席習近平溝通對台軍售問題。美台間火急催迫的軍售議題，遭川普政府暫擱或轉至檯面下進行；許多人更擔心，美台軍售成為川習交易的籌碼。

二月初川習通話，習近平要求美方務必謹慎處理對台軍售問題；此後，國際媒體即陸續傳出美國暫緩宣布對台軍售的訊息。事實上，川普政府在去年十二月宣布了一筆總額一一一億美元的對台軍售，接著又準備另一筆更大規模的一三○億美元軍售案，也已獲國會非正式批准，並進入程序後期階段，近期卻突然喊停。這筆台美史上最大規模軍售案的驟然轉折，顯然是因為習近平那句話，川普聽懂也聽進去了。

更糟的是，川普還直接和習近平溝通對台軍售問題，打破了美國對台的「六項保證」，其影響遠超過一三○億美元軍售的擱置。這不僅意味台美關係基礎的動搖，也意味中共有機會干擾我國防建軍方向與時程。國際媒體陸續報導美台軍售擱置的訊息，如果也是川普北京行前新聞操作的一部分，那麼美台軍售問題就可能已納入川普大交易範圍，被放上川習會的菜單。

短短兩個月內，美國陸續對委內瑞拉和伊朗進行精準斬首行動，震撼世界。這不僅牽動地緣政治變化與全球能源戰略，也讓川普一掃對等關稅挫敗的陰霾，能昂揚直奔川習會場。台灣有一些人為之雀躍，認為川普的斬首威嚇，已改變了台灣可能被交易的命運。

美國斬首委內瑞拉和伊朗，必然衝擊大陸的外交、能源與全球戰略布局，改變美中戰略均勢。但伊朗終究不是中國：伊朗尚未成形的核武去年遭美軍摧毀，大陸則早就擁有能瞄準美國本土的核武報復能力；美國的經濟制裁引發伊朗內部暴動，中國大陸則是全球唯一成功對抗川普關稅戰的國家；川普細數美、伊間四十七年的血海深仇，但屢稱習近平為「好朋友」和「偉大國家的偉大領導人」；川普強調，任何人都不應該挑戰美國武裝部隊的實力和力量；習近平則表明中國尊重美國利益，不會挑戰和取代美國。然而，川普不擔心中共圍台軍演的冷淡表情，台灣不擔心嗎？

在美國對委內瑞拉和伊朗的戰爭中，台灣應該注意的是，從「唐羅主義」的實踐、精準的斬首突襲、先下手為強的預防性攻擊，到打破國際法限制的戰爭邏輯，美國彷彿都在為中共提供實務教學。尤其在台灣進入軍備競賽的賽道之際，美國和以色列對伊朗的先發制人，難道不是在為中共的「預防性攻擊」指路？

川普能否在訪陸前順利清理伊朗戰局，他自己恐怕沒有把握。但台灣不少人相信，川普不會聽信習近平，美台軍售會在川習會後恢復。美國當然不可能放棄對台灣收取保護費，但川普在享受過他預期的「中國歷史上前所未有的盛大場面」後，會立即變臉而無視中共反制嗎？川普為避免破壞川習會成果，會不會再度延緩或改變軍售內容，仍存在變數。

在狀況不明下，立法院對於軍購特別預算條例，其實很難進行有意義的實質審查。但在行政院版一・二五兆元、民眾黨四千億元，及國民黨所提的「三千五百億＋Ｎ」等版本中，政院版恐怕最不切實際；而應以「已確定項目」加「保留彈性項目」修正，滿足軍購需求。如此，既防止弊端和浪費，也可免盲目軍備競賽，並保持川習會後的國防自主。