經濟日報社論／台美對等貿易協定 留意伏筆

美國川普總統去年4月2日發布對等關稅命令，造成世界貿易秩序大亂，各國紛與美國展開貿易談判。台灣今年1月與美國商務部簽署「投資MOU」，2月中又與貿易代表署簽署「台美對等貿易協定（ART）」。MOU強調以「台灣模式」與美進行供應鏈合作，享有232條款優惠待遇與雙向投資規劃，並明載對等稅率為不疊加的15%；ART則處理關稅與非關稅障礙，再次載明15%的關稅，美方並提供部分品項對等關稅的豁免。

面對日、韓貿易競爭壓力，政府力拚15%不疊加關稅，並與美方完成協議。就在即將送審立法院之際，美國最高法院於2月20日裁定川普全面關稅計畫違憲。川普總統隨即改弦易轍，引用1974年《貿易法》第122條，對全球商品徵收150天15%的新關稅，再度引發國際貿易不確定性，美國主要貿易夥伴亦對「已談妥協議」是否對己不利深感憂慮。

美國最高法院雖然節制白宮的「對等關稅」政策，但終究難以阻擋川普的政策意志。一如其在國會演說所言，關稅「將根據替代法律法規繼續實施」。行政院副院長鄭麗君亦表示，待美方研議明朗後，將盡速送交國會審議並提出影響評估。MOU與ART遲早會送立法院審議，社會對MOU尚有一定認識，對ART則因內容龐雜，認識較有限而亟待深入了解。

ART是美方高度關切的協定，加以台灣對美出口依賴度高，協定內容有明顯的結構性不對稱。文本中，台灣承擔強制性義務（"shall"）條款超過120項，美方則不到15項，且多採非強制性用語。儘管如此，台灣從關稅稅率表中獲得2,072項輸美產品豁免關稅，降低輸美平均稅率，大幅提升台灣產業輸美競爭力。

社會較少關注的是，ART對台灣可能帶來長期結構性的影響。政府承諾全面開放含萊克多巴胺豬肉與牛肉進口，對畜牧業衝擊不容小覷。美國企業數位服務不得課稅，對媒體生態與網路經濟發展影響深遠。台灣半導體出口管制須與美方一致，將壓縮對第三國技術出口的主導空間。FDA核准的醫療器材與藥品等同台灣上市許可、承認美規車輛標準，以及農藥殘留容許量採用美方標準等安排，使政府監管角色逐漸從「制定標準者」轉為「接受標準者」。

台灣在ART中承諾，於2025至2029年間「促進」採購液化天然氣及原油444億美元、電力及相關設備252億美元，以及民用航空器152億美元。能源採購涉及多元化的戰略選擇，值得審慎研究。至於「年度國防預算高於GDP 3%」的財政承諾，不僅可能排擠其他公共支出，其持續性制約還涉及憲法層次，不可等閒視之。

台灣特殊的國際地位，使ART在美國的法律定位亦值得關注。就美方而言，ART既非條約，亦非「行政協定」，其性質較接近約束力較弱的「機構間協定」。ART完成立法後具有國內法效力，卻對美國法律體系不生效力。未來雙方若發生爭議，法律救濟管道有限，ART的保障強度實質取決於美方的政治意志。

台灣在ART中所作的讓步，除換得關稅減免外，仍須謹慎評估其在經濟與政治安全潛藏的脆弱性。任何一方僅須提出諮商，便可書面提前六個月通知終止協定。社會上對「美國需晶片而保護台灣」的「矽盾」邏輯，亦出現質疑聲音。ART固然是川普政府的談判成果，惟其執政風格難保協定不會成為下一輪要求的起點，協定中提及「評估執行情形後考量給予優惠待遇」，正是值得注意的伏筆。

ART在政府面對川普談判壓力下達成，其價值在於以貿易開放、法規對齊與採購承諾為代價，換取短期關稅確定性，並寄望強化台美經濟安全的連結。惟ART仍保留美方援引232條款空間，使台美經貿長期關係仍潛藏挑戰。國人宜以客觀平衡的眼光，正確解讀ART在台美關係中「重要但非充分」的階段性角色，方能在未來立法過程中，跳脫情緒性爭辯，做出真正符合國家利益的判斷。