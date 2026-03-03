聯合報黑白集／賈永婕的「覺醒」

台北101董事長賈永婕最近臉書上常有政治相關發言。圖／聯合報系資料照片

今年二二八的焦點人物，非一○一董事長賈永婕莫屬。從林宅血案談到「蔣中正罰坐」，句句嗆辣。短短幾天，她就從「政治糾結最少的一○一董事長」變成「最政治化的一○一董事長」，質變速度驚人。

但也因為這些發言，賈永婕從曾祖父起的「雄厚黨國背景」，也被挖出。綠營支持者視其為轉型正義代言人，賈永婕形容自己是「明知會被槍斃還是會站出來的人」，說自己過去是被「洗腦」，一副「覺醒」姿態。

事實上，綠營覺醒人物，類似賈永婕具「黨國背景」者，不在少數。現任監委林郁容、黨產會主委林峯正兄弟，父親是曾任國民黨高層、立委、監委的林時機；為大罷免廣告操刀的導演王小棣，父親是大名鼎鼎的王昇；文化部長李遠，更是國民黨附隨組織中影公司的中堅分子。

與父兄意識形態相左，未必離經叛道；政治立場轉變，也稀鬆平常；但包括賈永婕，這些人無一例外，「覺醒」都是在民進黨壯大掌權、其本人也享資源並擁權力後。如此覺醒，與「反抗威權」無關，更像是向權力靠攏。

對白色恐怖，賈永婕是否「明知被槍斃還會站出來」，已無法證明。但成為民進黨官派董事長後，未見她對「綠色恐怖」站出來；倒是在與民進黨選舉需要時，她站出來了。這是「政治覺醒」，還是「良知覺醒」？