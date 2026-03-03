聯合報社論／美以聯手攻打伊朗，開戰容易收攤難

美國國防部長赫塞斯牛2日舉行記者會，說明美國對伊朗軍事行動。法新社

美國和以色列聯手，刻意選在伊朗最高領袖哈米尼與核心幕僚開會之際，對伊朗發動攻擊，哈米尼連同四十多名軍政領袖─包括國防部長、革命衛隊總司令等都遭當場擊斃。美國總統川普還宣示，「猛烈且精準的轟炸」本周將持續進行，直到達成「中東和平」的目標為止。

這次精準的「斬首行動」，和去年六月美國空襲伊朗一樣，在談判的掩護下進行。目前看來，突襲行動相當成功；美以兩國的大規模轟炸行動將持續至少五天，除了斬首伊朗領導階層，更要創造足以推翻「神職政權」的條件。

伊朗目前經濟凋敝，軍事能力大傷，其實對以色列或美國在中東的利益已不構成威脅。川普之所以決定奇襲，是研判這項行動「高風險、高回報」，把伊朗神權推向崩潰邊緣，可為中東地區帶來世代難逢的變革機會。然而，戰爭部的計畫，卻無法保證達成最終目標。

美參謀首長聯席會議主席凱恩，負責向川普提出用兵建議。他曾主持去年六月空襲伊朗，以及今年初擒捕委內瑞拉總統馬杜洛至美受審；但即使是他，都對這次攻擊有所保留，認為行動難度高得多。

美方用兵的顧忌有三：第一、伊朗的飛彈能力足以打到美軍的中東基地，一旦展開報復，以色列和美軍將有不少傷亡，不可能像對委內瑞拉行動一樣毫髮無傷。第二、伊朗情況與委內瑞拉不同，若不派出地面部隊，很難做到政權變遷；但若真派出地面部隊，美國可能被拖入長期戰爭的泥沼。第三、波灣國家表面反對美以用兵，但私下其實歡迎；尤其伊朗報復性攻擊中東多國傷及平民，不少國家揚言報復，這可能引發該地區的不穩定。此外，伊朗長年支持的黎巴嫩真主黨與葉門胡塞組織，在伊朗遭攻擊後，這些什葉好戰團體將揭竿而起攻擊波灣遜尼派政府，使中東點燃教派衝突。

但川普最大的風險，還是在國內。尤其是ＭＡＧＡ陣營反對海外用兵，甚至許多政府內的要員─如副總統范斯，都對軍事行動抱持保留。美政府官員聲稱，川普無意派遣地面部隊完成任務，更無意挑起「無休止的戰爭」。若這場戰爭迅速取得決定性成果，不少人會認可川普的作為；但戰爭一拖下去，必然引發眾怒，他期中選舉就麻煩了。

川普稱將與伊朗領導人對話，戰略賭注押在兩個可能：一是押注伊朗新政權是否迅速向川普低頭；二是押在伊朗人民身上，因此他向伊朗人民喊話，要伊朗人民「接管你們的政府」。但哈米尼身亡的消息傳出後，德黑蘭街頭雖有群眾歡呼，但反對勢力太過分散，看不出反對派有迅即接掌政府的可能。伊朗現在由最高國家安全委員會秘書長拉里賈尼籌組過渡時期領導委員會，而他和哈米尼的關係親密，很難想像他會立即與美國談和。現在，美國已經在做四至五周的戰爭延續準備。

對此，台灣國安人士放話稱，習近平以台灣為「大交易」籌碼的幻想，已在波灣硝煙中灰飛煙滅；川普用德黑蘭的火光告訴北京：在涉及美國核心利益的清單上，沒有「大交易」，只有「接受現實」。更有人天真地說，川普可以用幾十枚戰斧巡弋飛彈，對習近平實施斬首行動，解決中國的威脅。

但面對國際情勢變動，最忌誤判。中國擁有核武，內部也不像伊朗或委內瑞拉一樣瀕於崩潰，絕非外面隨便推一把就能政權更迭。尤其，川普剛宣布在四月川習會前擱置一三○億美元的對台軍售，即可知，幻想川普會為台灣不顧一切與北京對戰，才是最不切實際的。