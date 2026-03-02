經濟日報社論／荷姆茲烽火對台灣經濟的考驗

荷姆茲烽火對台灣經濟的考驗。(美聯社)

中東又一次成為世界的火藥庫，2026年2月28日，美國與以色列以「咆哮雄獅」為代號，對伊朗發動了規模空前的聯合空襲。兩艘航空母艦、50多架戰機，鎖定德黑蘭政治核心、伊朗革命衛隊指揮機構與核設施，川普在佛州海湖莊園親自坐鎮監控。德黑蘭爆炸聲震天，伊朗旋即宣布全面戰爭狀態，並對巴林、卡達、科威特、阿聯境內的美軍基地展開報復。更關鍵的是，荷姆茲海峽被封鎖，航運陷入停滯；世界最重要的石油命脈，已實質上被掐住了喉嚨。

這不是遙遠的新聞事件，這是一場將深刻重塑全球能源、金融與地緣格局的歷史時刻，而台灣，正身處其中。

荷姆茲海峽是波斯灣通往印度洋的唯一出口，全球約五分之一的石油貿易經此通過，每日輸送量逾2,000萬桶，其中包括大量供應日本、南韓、中國與台灣的能源。一旦封鎖持續，國際油價短期內突破每桶100美元已是必然，若戰事拖延、沙烏地阿拉伯等海灣產油國也捲入衝突，每桶衝上130美元都有可能。

台灣的能源自給率極低，石油幾乎百分之百仰賴進口，天然氣亦大量來自中東與東南亞。油價暴漲將以連鎖反應席捲台灣。從加油站、電費到物流成本、塑化業、航空業，再到每個家庭的日常開銷。輸入性通膨將壓縮民眾實質購買力，也使中央銀行陷入兩難。升息壓通膨，恐扼殺景氣復甦；或者按兵不動，又可能讓通膨失控。

戰爭爆發後，全球資金的第一反應是逃往安全資產。黃金歷來是地緣政治風險的晴雨表，此次衝突甫出，黃金即迅速走高，有挑戰歷史新高的可能。對台灣投資人而言，這是一個訊號，在組合中持有一定比例黃金或黃金ETF，此刻正展現其避險功能。

對全球股市而言，地緣衝突的短期衝擊往往是恐慌性拋售，中期走勢則取決於戰事走向與油價高度。台股雖與中東無直接軍事關係，卻難以獨善其身。科技股占台股市值比例極高，而全球大型科技企業對能源成本高度敏感，這對估值偏高的成長股構成下行壓力。

短期內，台股能源類股、國防概念股可能受惠，但整體市場的情緒將受到全球資金流向主導。投資人宜謹慎降低槓桿，保留流動性，切勿在極端波動中追漲追跌。

戰爭初期，美國公債的殖利率往往下行，因資金湧入美國資產避險，推升債券價格。但這次情況更為複雜。美國本身是交戰方，其財政支出將大幅擴大，赤字壓力上升可能反而推高長債殖利率。簡言之，「美國打仗、美債受壓」是本次市場的特殊之處，不能以傳統避險邏輯簡單套用。

新興市場債則面臨更大壓力，美元走強、油價飆升、風險溢價攀高，對能源進口國的主權債而言是三重打擊。台灣投資機構持有部分新興市場固定收益部位者，宜進行風險審查。

能源衝擊是台灣最直接的戰場，政府應立即啟動三條路線並進。第一，動用戰略儲油，穩定短期油價，避免恐慌性囤購；第二，加速液化天然氣的備援合約，與澳洲、美國、卡達等供應方盡快確認多元替代路線；第三，強化需求端管理，鼓勵工業用戶彈性調峰，以降低整體能源消耗敏感度。

半導體產業方面，台灣應密切關注荷姆茲封鎖對全球供應鏈的連鎖反應。部分關鍵化學品、稀有氣體或精密設備的進出口若受阻，對晶片製造將形成壓力。台積電（2330）等大廠的庫存水位與替代供應商布建，須提前因應。

荷姆茲的烽火，照出了台灣在能源、金融、供應鏈與地緣政治上的每一條裂縫。但歷史告訴我們，真正的韌性不是在太平歲月中積累的，而是在危機中鍛鍊出來的。台灣不是旁觀者，在這個多重震盪疊加的時代，台灣必須以更清醒的頭腦、更果斷的政策、更強韌的產業結構，才能在煙硝四起的世界中站穩腳跟。政府、企業與公民三者，此刻都沒有悠然置身事外的餘地。