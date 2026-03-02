聯合報黑白集／藍白合深水區

國民黨主席鄭麗文（ 右）與民眾黨主席黃國昌（左）宣布藍白共同願景與政見。圖／聯合報系資料照片

三月東風吹雪消，藍白分合從隔岸觀柳正式進入深水區。不僅縣市長提名整合短兵相接，立法院重大議案路線拉扯，從地方到國會，藍白齟齬顯而易見；民眾黨前主席柯文哲一審官司三月底即將攤牌，為藍白關係再添變數。

除了現任優先，藍白不少縣市同室操戈。國民黨新北市李四川，宜蘭縣吳宗憲、嘉義市翁壽良出線後，將分別對上民眾黨黃國昌、陳琬惠、張啟楷；國民黨主席鄭麗文宣布，三月完成縣市長提名後將處理藍白合作部分，但連國民黨自家人提名辦法都擺不平，各縣市選情迥異，藍白機制能否服眾？

原本立院在野黨合作無間，如今也出現嚴峻挑戰。軍購條例草案本周付委審查，但從預算到細項，藍白版本大不同，連國民黨內部都現分歧。為了處理朝野僵局，賴清德總統願赴立院國情報告，藍白雖主張「有問有答、實問實答」，但問答形式卡關，朝野至今各說各話。

柯文哲滿血復活後，曾鬆口「民進黨讓人工生殖法通過，我來處理總預算、軍購案」，開啟了綠白交易的想像，卻破壞藍白互信基礎。柯文哲京華城等案三月廿六日一審宣判，過關與否恐改寫藍綠白三角關係。

二○二四年教訓猶在，「藍白分」終究難敵「團結綠」；沒有二○二六、遑論二○二八。春寒料峭，藍白若各懷鬼胎，深水區恐成溺水區。