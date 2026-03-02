聯合報社論／期待更多劉和然，不如期待另一個吳伯雄

國民黨主席鄭麗文（中）、秘書長李乾龍（左）和前主席吳伯雄（右）23日出席中央黨部新春團拜。圖／聯合報系資料照片

面對年底九合一地方選舉，國民黨多個縣市長提名遭逢亂流。新北副市長劉和然宣布支持台北市副市長李四川參選新北市長，化解黨內之爭。國民黨主席鄭麗文表示，「過去如果國民黨有更多劉和然，很多地方不會分裂」。鄭麗文說得沒錯。問題是，不可能每個人都是劉和然；此話出自黨主席之口，恐有卸責之嫌。

例如，台中市長選舉提名，兩位藍委江啟臣和楊瓊瓔爭執不下。二二八前夕，鄭麗文南下台中，在宮廟參香和區黨部春酒餐會的行程，都有楊瓊瓔陪同，卻未見江啟臣。雖然宮廟參香是江啟臣趕不及，區黨部春酒則是江啟臣趕到時，鄭麗文已離開；但外界只見鄭麗文與楊瓊瓔兩度同框、與江啟臣兩度錯身，這是否在釋放什麼政治訊息？台中市沒有「劉和然」，黨主席行程細節還可能讓外界作文章，亂上加亂。

目前國民黨執政，但多人相爭而未能完成提名的縣市，包括台中市、新竹縣、宜蘭縣及彰化縣，國民黨都有輸不起的壓力。但對這些縣市提名問題，國民黨中央消極以對，讓地方「自力救濟」，由地方黨部主導協調；協調觸礁，就推給制度，以初選定勝負。近日宜蘭初選立委吳宗憲以些微差距勝出，宜蘭縣議長張勝德表現君子風度，願意「一起送吳宗憲進入縣府」。但其餘縣市沒人願當「劉和然」，提名爭端日漸高漲，黨中央角色卻逐漸模糊。如此不需等大選分裂，國民黨恐就先內耗殆盡。

與黨內協調同樣重要的，還有藍白整合問題。新北市、宜蘭縣和嘉義市，都需藍白合才有勝算。尤其嘉義市藍白雖可能共提人選，但地方合縱連橫，國民黨重量級人士「暗助民進黨市長提名人」說法甚囂塵上，即使藍白共推候選人，恐也將為兩黨合作埋下隱患。

從黨內協調、提名消極，到藍白合作缺乏實質進展，一說是鄭麗文「新手上路」，對於地方事務較不熟稔，以及在黨內缺乏「一錘定音」的威望有關。但既然掌握黨機器，窮盡一切力量追求勝選，就是黨主席無法迴避的責任。事實上，在提名與協調策略上，國民黨中央欠缺的絕不是威信與能力，而是對於爭取勝選的態度以及大方向是否正確。

鄭麗文似乎視選舉提名為事務性問題，不願多著墨，反而投注更多關注在兩岸、國安和意識形態論辯。誠然國民黨必須確保核心價值，但鄭麗文側重論述，到底是為國民黨發展抑或實現個人理念？對國民黨選戰是加分或減分？這些作為是為國民黨重返執政做準備，或只為累積黨主席個人資本以謀後圖？未能化解外界疑慮，就要其他人「有氣度」、「顧全大局」，無異緣木求魚。

鄭麗文並非第一個同時面對黨內提名協調、在野黨整合以及角色不明的國民黨主席。過去曾完美解決這三大難題的，莫過提名馬英九參選總統並獲勝選，且促成「國親合作」的前主席吳伯雄。其間關鍵，不在吳伯雄有多少威望，而在吳伯雄並不汲汲營營於推展個人政治理念；雖然掌握黨機器，卻甘願當「造王者」；雖然與親民黨主席宋楚瑜有政治夙怨，仍一意推動國親合。上行下效，黨主席展現無私無我，一心求勝選，眾多問題自然迎刃而解。

今年國民黨新春團拜，到場的前任黨主席僅吳伯雄一人；吳伯雄期許國民黨「團結並大贏」。要達此目標，鄭麗文不應是期待黨員覺醒、有氣度、為黨犧牲，甚至「有更多劉和然」，而應反求諸己，思考能否為黨勝選，專心致力扮演「造王者」角色，成為「另一個吳伯雄」。