聯合報社論／封殺陸配立委與抗陸雙標，閣揆部長都失格

港媒報導，內政部長劉世芳外甥在大陸公司擔任高管，並曾向劉世芳輸送政治獻金。大陸國台辦表示正依法查處，絕不允許「台獨頑固分子」及其親屬在大陸投資經商謀利。內政部譴責中共政治施壓我行政官員，陸委會也抨擊中共跨境鎮壓。但中共「鎮壓」不到劉世芳，劉世芳年初名列「台獨頑固分子」時，就稱立場不變，繼續守護台灣，如今被爆親屬「賺紅錢」，反讓民眾不解，為什麼抗陸雙標？為什麼國安執法轉彎？甚至，為什麼霸凌陸配立委？

陸委會批評中共採取毫無文明底線的作法，可是賴政府對待陸配公職的作法，也看不到文明與法治的底線。陸配史雪燕已卸任的縣議員職務、陸配鄧萬華已當三年的村長職務，都被劉世芳解除；對於民眾黨陸配立委李貞秀，劉世芳也要求所屬機關不提供機密文件；行政院長卓榮泰更下令各部會片面封殺李貞秀立法委員職權的行使。卓榮泰和劉世芳已成為砸毀憲政體制的失格閣揆與閣員。

卓榮泰以不副署的方式，推翻立法院三讀通過的法律，已創破壞憲政惡例。而卓內閣視憲法與法律於無物，更體現在對李貞秀立委身分與職權的惡意阻撓。李貞秀遞補民眾黨不分區立委，不僅事先通過中選會資格審查，並頒發當選證書，還在大法官監誓下宣誓就職，已是合法就任的立委。在現行「一中」憲法精神下，適用《兩岸人民關係條例》的李貞秀並沒有放棄國籍的問題；但劉世芳卻偷換概念，拿《國籍法》當令箭，一再逼迫李貞秀出示放棄國籍聲明。連陸委會主委邱垂正都曾告知內政部陸配會有國籍「放棄困難」的問題，劉世芳卻還堅持要「一視同仁」，這不是惡意是什麼？

內政部甚至要求立法院將李貞秀解職，把立法院當成下屬單位。遭立法院嚴拒後，劉世芳又通令內政部所屬機關不得將密件以上資料提供給李貞秀。而卓榮泰不僅稱呼李貞秀為「李女士」，不承認她的立委身分，還隨劉世芳起舞，稱在釐清李貞秀資格前，要求各部會一律不提供任何資料，也暗示不接受其質詢。這不只是網友嘲諷的「好大的官威」，更是踐踏憲政體制與立法院尊嚴。

問題是，縱使李貞秀身分真有疑義，也須等中選會等權責單位釐清調查，並確認當選無效，甚至經過司法裁決後，才有行政院拒絕她行使立委職權的餘地。卓榮泰和劉世芳只憑自己恣意認定李貞秀忠誠或國籍有疑義就予以封殺，將立法院當成行政院的立法局，這不是對憲法最大的汙衊跟矮化嗎？也難怪民眾黨創黨主席柯文哲怒嗆卓榮泰，若敢明講陸配是外國人，領有身分證亦不得參政，他就讓李貞秀下台。但賴政府只敢偷渡兩國論，霸凌、刁難李貞秀。

前幾天賴清德總統才在參加台商春節活動時，罕見改口以「中國大陸」取代「中國」稱呼對岸，代表承認大陸人民並非外國人；而他與五院院長茶敘時，也提到朝野要「化干戈為玉帛」。但從卓內閣違法違憲剝奪陸配的參政權，就可證明賴清德的話不過就是一場戲，所謂的善意與橄欖枝，就只停留在表面，骨子裡還是對抗與仇恨。

進一步深究，民進黨對於李貞秀的步步進逼，除了視法律為無物外，背後還是意在強化「大陸是敵對國家」，這才是賴政府對李貞秀極限施壓的真正意圖。但也因此綠營會不斷爆發「只許家屬賺紅錢」、「國安執法會轉彎」的雙標情事。

只是，如此失格的部長、失格的閣揆、失格的政府，社會還要忍受多久？