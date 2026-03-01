聽新聞
聯合報黑白集／白話「台灣地獄景象」
華府智庫發布「台灣的地獄景象」報告，建議台灣建立「海上地獄戰場」，以嚇阻共軍攻台。報告基於美軍「地獄景象防衛概念」，主張台灣應運用大量無人載具結合傳統武器，打造由登陸灘頭向外延伸、縱深約八十公里的四層防衛體系。還有學者提醒，不要被「地獄景象」嚇到，誤以為是形容戰時台灣。
民眾會不會被「地獄景象」嚇到，還不知道；但這份報告直指台灣賴以阻遏中共犯台的「豪豬戰略」，其實存在諸多缺陷，倒真讓人嚇到。賴總統的一點二五兆元國防特別預算，似乎更應該重新檢討了。
雖然台灣人不是被嚇大的，但想到台灣需要多少無人機船，才能對抗大陸的機器蜂群、狼群和機器人群，就不免頭皮發麻。而對岸為避免深陷地獄，也會先用火砲導彈「洗地」，可能就讓台灣淪為地獄。至於報告建議台灣預先布設大規模水雷，等於要台灣自我封鎖、自斷外援，更讓美方有了難以軍援的藉口。
說穿了，報告表面看是「不依賴美軍」，實則暗示「美軍不會來」。台灣送了台積電、又投資五千億美元，再加無限量軍購，最後美國智庫得出結論：美軍不來了。可憐台灣豪豬先被扒光，再丟進地獄。
何謂「台灣地獄景象」？用大白話翻譯，就是「民生換軍火，仗要自己打」；俄烏戰場景象夠清楚了！
