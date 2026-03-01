聯合報黑白集／白話「台灣地獄景象」

世界棒球經典賽即將開打。我國對日本首戰，日本隊傳將派出去年助道奇隊贏得美國職棒世界大賽冠軍的投手山本由伸應戰；賴總統竟向日方表示感謝，說這是對台灣隊的「尊重」。許多球迷聽得一頭霧水：對方安排好手出賽首場，是正常的投手調度，怎麼就變成了向台灣隊「致敬」？

2026-02-28 01:31