聯合報黑白集／賴清德的禮貌

聯合報／ 黑白集

日籍投手山本由伸傳言將在世界經典賽對戰台灣。（美聯社）
世界棒球經典賽即將開打。我國對日本首戰，日本隊傳將派出去年助道奇隊贏得美國職棒世界大賽冠軍的投手山本由伸應戰；賴總統竟向日方表示感謝，說這是對台灣隊的「尊重」。許多球迷聽得一頭霧水：對方安排好手出賽首場，是正常的投手調度，怎麼就變成了向台灣隊「致敬」？

賴清德的「禮貌」，確實令人難以理解。球場競技，比的是球技、士氣和指揮調度；對方越是派出強投，我們就得越發小心應戰。賴清德卻慧眼獨具，將之解釋成日本隊視台灣隊為「不好惹的對手」，因而表示感謝。這種「蹭對手」的心情，讓人覺得很阿Ｑ，根本是「精神勝利法」。

如果說對方派出高手，就是對我方的尊重；那麼中共機艦台海出沒，就是對我國國防韌性的景仰囉？同樣的邏輯，在野黨在立法院的強力監督，不也是對執政黨治理的最高敬意？那麼，為何執政團隊經常指控中共機艦侵犯領土，並批評在野黨的制衡為無理杯葛，甚至是中共同路人

說穿了，賴清德的禮貌並不假，但其適用對象是極有選擇性的。對美國，即使關稅談判割土又讓利，也絕不敢要求重談，甚至不許企業去討回關稅。對日本，則是一味奉承又陪笑，完全不記得台灣曾被殖民的歷史。但在台灣，他連在災區面對災民都頤指氣使；禮貌那一套，皆拋在腦後。

聯合報黑白集／賴清德的禮貌

