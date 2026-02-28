聯合報社論／化解僵局是賴總統責任，執政黨勿口是心非

賴清德總統（中）23日在總統府與五院院長新春茶敘。圖／總統府提供

總統府春節舉行五院院長茶敘，立法院長韓國瑜主動邀約，賴總統當場拋出願赴國會作國情報告的橄欖枝。朝野互動看似柳暗花明，其實暗潮洶湧，開春首場朝野協商旋即破局，綠營立委更放話「不是點菜就要上」。民進黨若硬技術性卡關，將使賴總統錯失化解憲政僵局的契機。

五院茶敘中，韓國瑜笑談宜大事化小，勿使出「化骨綿掌」；賴清德則回「九陽真經」，笑稱專治止咳化痰。機鋒對答似乎輕鬆，政治卻非武俠小說，制度問題終須制度解方。賴總統還一度口誤，將例行的五院新春茶敘稱為「史上首例」，一如他常忘掉化解憲政僵局是自己的責任。這也提醒執政團隊：若想推動史上首例的國情報告，須有周全準備。

過去前總統李登輝曾到國民大會國情報告並聽取建言，廢國大後，即無總統赴立院國情報告。歷任總統陳水扁、馬英九、蔡英文都曾面對國情報告之議，但最後都因朝野各持己見，無法實現。

《憲法增修條文》明訂，「立法院於每年集會時，得聽取總統國情報告」。《立法院職權行使法》則規定，「立委於總統國情報告完畢後，得就報告不明瞭處，提出問題」，「就前項委員發言，經總統同意時，得綜合再做補充報告」。這些皆屬於框架性規定，當年國民大會國情報告綜合答覆的「李登輝模式」，應是朝野的最大公約數。

賴總統一再重申，只要在合憲且朝野黨團有共識邀請下，會前往立院作國情報告。實際做法雖有賴朝野協商取得共識，但重點還是元首的態度和高度，只要賴總統同意，形式應不是太大的問題，絕非「即問即答就是違憲」。真正的關卡不在制度，而在於態度。

大罷免期間，賴清德曾推動「團結十講」，在各地闡述理念，但最後僅說了四講便無疾而終。團結四講的對象多為深綠支持者，屬於同溫層對話，對團結國家社會並無實質意義。賴總統若要凝聚全民共識，即應走出舒適圈，立法院是民意最高殿堂，也依權力分立監督行政權，他赴國會報告是對民主制度的尊重，更有助化解朝野僵局。

對於藍白主張「實問實答」，民進黨堅決反對，認為「違憲」；如此一來，便以技術問題卡住國情報告。事實上，以賴清德歷經國大代表、立委、台南市長、行政院長及總統之豐富歷練，要在立院即問即答絕無問題，綠委不必防衛過當。在野黨方面，也大可不必堅持即問即答，畢竟「國情報告」和「質詢」本質不同，也許兩輪統答即可在合憲合法狀況下達到聽取總統國情報告的目的。

目前國人極關注台美關稅、軍購案等重大議題，立院就是最好的溝通平台。原本被封殺十次的軍購特別條例草案，即將付委審查，顯示朝野攻防出現轉圜氛圍。賴總統若願赴立院報告，不僅有助朝野溝通，應該也是美方樂見的發展。

總統赴立院作國情報告，不應看成只是一次政治秀，而應視為建立憲政慣例的關鍵一步。若總統定期向國會報告國政並釋疑，將能串起行政與立法的責任鏈結，而非彼此對立。反之，若因技術細節卡關，不了了之，不僅加深朝野對立，更讓社會更加失望。綠營立委切勿拿程序門檻劃地自限，否則，將陷賴總統於不義。

新春甫過，國人期待的不是口水攻防，而是朝野坦誠對話開啟新局。因此，朝野都應放下算計，讓總統的國情報告進入立院。賴總統也別忘了，化解憲政僵局是他的責任，國情報告是一次契機，若虛晃一招應付了事，就是他的失職。