經濟日報社論／國際規則瓦解 提防動盪時刻

美國對等關稅政策遭最高法院判決違法，但川普非但未見收斂，反而極力以擴張性解釋其他相關法律，為其政策續命，繼續衝撞既有規則，強行重塑經貿版圖。以美國利益為絕對中心的新秩序並未真正成形，世界反而陷入更深的懸置與混亂。

戰後以來，美國長期被視為國際秩序的設計者與維護者，是規則、秩序與安全的提供者。如今，當這一角色轉而成為規則的挑戰者，甚至風險的來源，所謂「基於規則的國際秩序」自然難以為繼。

當制度的守門人開始拆解制度，戰略底座勢必鬆動，既有的安全架構也不再自動運作。世界不得不面對一個前所未有的現實：當美國不再被視為理所當然的安全錨點，各國只能被迫為自身重新定錨。

弔詭的是，美國以「去風險」為名所推動的政策，本意在於降低自身對外部世界的依賴與脆弱性，結果卻將風險更廣泛地外溢，營造出一個更不穩定的國際環境。世界並未走向理性而穩定的「多極均衡」，反而進入風險重新分配、衝突更易外溢的高度不確定階段。去風險的語言，掩蓋不了風險被政治化與武器化的事實。

冷戰結束後長期存在的自由主義國際秩序，曾透過規則、制度與相互依存，降低大國衝突的機率。如今，這套體系正遭遇三重衝擊：其一，大國競爭全面升溫；其二，全球治理機制日益片段化；其三，國內政治極化外溢為對外政策的激進化。

當前國際體系最大的危機，未必是某一場即將爆發的戰爭，而是衝突管理能力的系統性退化。一旦危機失去緩衝機制，再小的摩擦都可能迅速升高。

美國、中國大陸與俄羅斯等主要強權之間的戰略互疑不斷加深，威懾邏輯重新主導安全思維；另一方面，中小國家對多邊機制的信任逐漸流失，轉而依賴陣營、雙邊安排甚至短期交易。世界於是從「基於規則的秩序」滑向「基於力量與身分的互動結構」。這不只是去全球化，而是選擇性脫鉤與陣營化重組的深化。

經濟、科技、能源與安全領域全面政治化，國家決策不再以效率為優先，而以「可控性」與「安全性」為核心。看似自保的政策轉向，卻在累積新的不穩定因素，削弱整體韌性。

因此，當前世界並非正有序地重建新秩序，而是在共識流失、規則退化、戰火重燃的背景下艱難運作。「去風險」成為流行語彙，但當風險被切割、轉嫁與工具化，真正遭到侵蝕的，是維繫全球安全與繁榮的那條最低底線。

尤其值得警惕的是，當西方在對外強調規則、價值與秩序之際，其內部的政治碎片化卻持續削弱其塑造與維護國際秩序的能力。

以美國為例，它依然是全球安全架構中不可或缺的關鍵力量，但其領導地位正愈發受制於國內政治與黨派對立。盟友的疑慮，不僅來自具體政策的反覆，更源自對美國是否仍願長期承擔全球責任的根本質疑。當國內共識瓦解，對外承諾自然失去穩定性。美國是否有意願、有能力持續承擔領導角色，已成為盟友不得不面對的現實課題。

如果美國無法回到既有規則框架內運作，全球體系便難以恢復基本穩定。倘若各國繼續以零和思維處理結構性問題，未來的國際秩序只會更加碎片化，衝突更頻仍，危機更難收拾。

世界正處於秩序尚未重建、共識卻已鬆動的過渡階段。各國頻繁以「去風險」為名調整政策，卻在無形中削弱了制度與信任的根基。戰爭的常態化、經貿的衝突化，以及西方內部的戰略碎片化，使安全不再是一項可被共同治理的公共財，而逐漸淪為各自盤算的風險管理。

規則已然鬆動，新秩序卻未誕生，全球正站在一個沒有明確航標的十字路口。國際社會是否仍保有修補制度裂痕、重建最低共識的能力；如果這種能力持續流失，未來的世界未必更加多極，卻極可能更加動盪。