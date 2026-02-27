聯合報黑白集／蔣萬安猜想別過頭

春節結束後開學第一天，台北市長蔣萬安（右）到文山區興華國小陪小朋友開學。 圖／聯合報系資料照片

台北市長蔣萬安率先推動「育兒減少工時計畫」，家有十二歲以下孩子的育兒爸媽，每日可減一小時工時，減少的工資由市府補助八成。對此，政論名嘴解讀，蔣萬安已是藍營頭號天王，且有意「更上一層樓」，提前角逐總統大位。

蔣萬安的市長第一任期還未結束，目前才要角逐連任。如果把「二○二八選總統」炒成輿論話題，對他其實有害無益。

國民黨連輸三次總統大選，藍營內部普遍焦慮。有些支持者言必稱總統大選，急著翻轉對民進黨執政的種種不滿；似乎除了藍綠意識形態差異，政治領域就無大事。另一種極端則是，已在梯隊前端的政治領袖，却硬要表現不沾鍋，遲遲不願表達承擔大局的決心。

兩種行為乍看相反，其實相互牽動。渴望「撥亂反正」的支持者，容易對政治領袖產生「彌賽亞」情節，過度美化與期待。死忠選民太過狂熱躁動，可能無助擴大陣營版圖；部分政治領袖擔心被拖累，刻意保持距離，結果反產生更多齟齬與內耗。

賴政府比蔡政府更激進的台獨立場，顯然令藍營支持者的憤慨與焦慮更甚。賴總統執拗剛愎的作風，在民進黨內也積累不滿，讓在野陣營似乎看到贏回政權的機會。然而，成功需要步步為營，逐漸累積優勢，積小勝才能造就大勝。過度操切的行為或期待，反可能使優勢化為泡影。