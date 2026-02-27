經濟日報社論／AI投資熱潮 改變企業用人趨勢

自2022年11月OpenAI發布ChatGPT後，台灣廠商成為美國AI巨擘的重要供應鏈。法新社

自2022年11月OpenAI發布ChatGPT後，台灣廠商成為美國AI巨擘的重要供應鏈，近二年對我國出口及GDP增加貢獻卓著；2023年我國經濟成長率僅1.1%，但2024年及2025年分別增加為5.3%及8.7%。產業經濟情勢的快速轉變，帶動企業僱用人力的趨勢變化，對股債投資也有直接影響。

受AI巨大投資帶動，台灣相關代工廠商近來僅小幅增加人力，卻排擠其他製造業僱用人力，但也因帶動台股大漲，反而使銀行業擴大徵才。

在國內製造業中，「電子零組件業」透過生產AI晶片及AI伺服器，提供美國四大雲端通路商（谷歌、微軟、亞馬遜及臉書）建構資料中心。至於「電腦、電子產品及光學產品業」和3C消費產品直接相關，而和AI設備投資關聯小。另外，在國內服務業方面，和提供生成式AI應用服務最相關的行業為「資訊服務業」（包含資訊、電腦程式設計、諮詢及相關服務）。

美國四大雲端通路商近來大量解僱軟體設計人員，以支應其資料中心投資的支出，但台灣的AI供應鏈廠商卻僅微幅增聘人力。相較於2022年，2025年國內製造業受僱員工人數減少1.7%，而「電子零組件業」、「電腦、電子產品及光學製品業」及「資訊服務業」的受僱員工人數則分別維持不變、增加2%及增加1.3%。

美國四大雲端通路商在大量解僱軟體設計人員後，接續又以天價聘僱少數明星級的專業人才，故顯著提升其現職員工的平均薪資。不過，這種現象並未出現在我國；相較於2022年，2025年我國製造業受僱員工平均總薪資增加9.6%，而「電子零組件業」、「電腦、電子產品及光學製品業」及「資訊服務業」則分別增加11.4%、5.8%及10%。換言之，在和AI相關的行業中，只有「電子零組件業」的員工薪資增幅顯著高於製造業平均值。

不過，國內AI廠商投資卻排擠其他製造業的就業機會。和2022年相比，2025年時，包括塑化及機械業的受僱員工人數減少比例，皆高過製造業平均值，惟其員工平均總薪資增幅仍和製造業平均值相仿。

國內AI廠商投資並未影響服務業的就業狀況。2025年時，製造業僱用286.9萬人，較2022年減少5萬人，但服務業僱用507.5萬人，則較2022年增加14. 3萬人。其中，住宿及餐飲業與銀行業近三年大幅增聘員工。2025年時，住宿及餐飲業僱用55.3萬人，較2022年增加4.8萬人；此反映新冠肺炎疫情緩和後，此行業對人力需求極為殷切。不過，和2022年相較，其2025年受僱員工的平均總薪資漲幅卻低於服務業平均值。至於銀行業則受惠於台股過去三年持續大漲，導致個人及企業對投資理財的需求大增；和2022年相比，2025年銀行業增加僱用9,000人至16.3萬人，而其員工平均總薪資增加12.4%，甚至超過「電子零組件業」的增幅。

總括而言，最近二年國內AI廠商投資大增帶動股價大漲，因而股東獲利豐碩，而員工則獲得小惠。放眼未來，短期內國內AI廠商展望樂觀，但長期卻存在隱憂。去年美國四大雲端通路商的AI基建投資近4,000億美元，而投資於美國七大科技公司（這四家公司加上輝達、蘋果及特斯拉）股票的報酬率為23%，勝過投資於美國S&P 500的17.9%。今年這四家公司預計投資6,500億美元，故可望持續帶動我國AI廠商投資及經濟成長。不過，近來投資人卻開始擔憂AI投資可能形成泡沫；今年截至2月25日，投資於美國七大科技公司股票的報酬率為-3.2%，不如投資於S&P 500的1.3%。因此，長期而言，我國政府及AI廠商對此可能泡沫宜未雨綢繆。