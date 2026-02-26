聽新聞
聯合報社論／台美協定綁國防預算，川習共享台灣珍奶

聯合報／ 社論

美中<a href='/search/tagging/2/川習' rel='川習' data-rel='/2/237913' class='tag'><strong>川習</strong></a>會將登場，外界關注美台<a href='/search/tagging/2/軍售' rel='軍售' data-rel='/2/103500' class='tag'><strong>軍售</strong></a>的前景。 （路透）
美中川習會將登場，外界關注美台軍售的前景。 （路透）

賴政府將「國防預算高於ＧＤＰ三％」寫進台美對等貿易協定（ＡＲＴ）文本，豈料，川普隨即證實正和大陸領導人習近平談未來對台軍售。但美國最高法院判決川普的對等關稅違憲，則讓美國政府如何執行與各國簽署的對等貿易協定，陷入不確定。唯一確定的是，賴政府用一杯珍奶吹擂談判「有為有守」，這杯珍奶卻立刻被送上談判桌供美中「加菜」。美國讓北京干預台灣國防預算，賴總統不覺得自我防禦決心被輕侮嗎？國會又要如何平心審查天價的國防特別預算

川普訪陸前和北京討論對台軍售，外媒認為這開創「危險先例」，讓北京插手美國對台軍售。川普此舉違反美國對台六項保證，更讓國人看清：ＡＲＴ只是單向保障美國權益。賴政府宣稱ＡＲＴ增進雙方對經濟與安全的一致立場，但台灣承諾國防支出，卻未取得美方協防承諾，連準時交付軍售的保障機制都沒有，甚至說好的優惠稅率都因對等關稅違憲而失效，並無對等之實。更荒謬的是，軍售時程和質量可能受北京干擾，被當成美中談判交易標的。

賴總統說，國防支出至少占ＧＤＰ三％是他宣示過的事實，無關對美談判。事實是，一個總統不合理的宣示被寫進兩國條約，勢必限縮國家和人民的選擇空間。若能換到美國明文承諾協防台灣，民眾會認為總統深謀遠慮；若只是讓渡國防自主權給川普當「登陸」伴手禮，豈非形同讓北京聯手華府指導台灣建軍？賴政府抹紅在野黨「接受北京指示擋國防預算」，自己又做了什麼？

即使外患嚴重的國家，也少有將國防支出比重寫進對外條約，使之變成國家義務，削弱自己因應國安或財政壓力的能力。即使北約、日、韓等美國盟友須分擔軍費，也都只以安全文件作出宣示。何況，美國在協定履行上，還留有後手。無論台灣是否達成國防支出三％的目標，美方都可以「保護經濟或國家安全」為由，隨時對台加徵關稅或採取措施，不同於一般貿易協定有爭端仲裁機制。

簡言之，國防預算占比的承諾，等於讓美方依其軍事需要調度台灣預算分配。有人認為，國防比重承諾是美台關係「深度綁定」；但川習討論對台軍售，正好打醒這個國安夢話。若我方軍購因北京阻撓無法如期到貨，或武器性能被打折扣，仍得依約編列國防經費，那我們的自主能力何在？被美中「喬」過的軍購，台灣還能奢談什麼嚇阻力。

習近平主動要求川普「慎重處理對台軍售」，應與日本準備解禁武器出口，助美提升第一島鏈武裝有關。對台軍售問題日益複雜，美方急於將台灣國防預算寫入ＡＲＴ條文化，究竟是何考量？賴總統既稱國防預算已高於ＧＤＰ三％，沒有執行問題，也和談判無關，那又何必刻意讓貿易協定綁定國防預算？如果美國調整對台關稅卻不復原本優惠條件，賴清德還要強迫全民和下一代背負國防預算受制外國的枷鎖嗎？

川普政府對全球關稅的遊戲規則正在重寫，美中談判桌增添許多不確定性。台灣與各國是否會被課其他名目關稅，尚在未定之天。至於川習是否會在美國對台軍售清單、時程等操作取得默契，更待時間證明。正本清源，台灣根本不該用條約對美承諾國防預算占比，哪有人笨到向「大哥」交完保護費，還讓大哥轉身去敵營談讓渡金？在未釐清美方處理對台軍售問題，並確認美國對台優惠稅率前，賴總統不應堅持立院速審通過國防特別預算和台美ＡＲＴ，須為台灣留點應變餘地！

