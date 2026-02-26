聯合報黑白集／賴清德進，柯建銘退

民進黨「萬年總召」柯建銘（右）下台一鞠躬，讓位給蔡其昌（左），中為民進黨主席賴清德。 圖／聯合報系資料照片

春節後，政壇似乎傳出些許新氣象。賴總統原以「違憲」為由拒絕赴國會國情報告，現在則願以「統問統答」方式進行，具體作法還在協商。曾遭十次封殺的一．二五兆國防特別預算，藍白陣營也都各自提出不同金額版本，準備下月開始審查。無論最後結果如何，死結能鬆開，就是好事。

去年政壇被大罷免及朝野對峙硝煙薰得窒悶，一事難成。今年是選舉年，朝野若想爭取選民好感，恐得改變策略。賴清德願進國會報告，打的就是這個算盤。韓國瑜積極居間穿梭，若藍白兩黨再不領情而繼續杯葛，反將助綠營加分。國情報告原不同於質詢，若賴清德統問統答太敷衍，也過不了選民這一關，在野黨不必太堅持。

與此同時，綠營「萬年總召」柯建銘終於下台一鞠躬，讓位給蔡其昌。大罷免始作俑者的老柯，老謀深算一生，最後敗給自己的狡猾。柯建銘被掃地出局，在外人看來，多少有點幫賴清德「頂罪」之意；但「喬王」的時代過去，人們都樂見歷史翻過這頁。

賴清德進國會，柯建銘退總召，在野黨準備進行國防特別預算案的攻防，都是馬年奔騰好景象。但也有人還在原地踏步，像閣揆卓榮泰見到民眾黨立委李貞秀，竟稱她為「女士」而非委員。卓榮泰把自己捲入對陸配立委的泥巴戰，顯然沒打算離開這池對峙的泥塘。