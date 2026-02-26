經濟日報社論／金融轉型關鍵 稅制不能閉門造車

財政部。聯合報系資料照

當前台灣正處於金融轉型的關鍵分水嶺。儘管我國近期經濟成長表現亮眼，去年經濟成長率達8.63%，政府亦宣示打造亞洲資產管理中心的國家級戰略，但是若核心稅制改革持續原地踏步，再宏大的願景恐將淪為空中樓閣。

根據金融總會發布的114年金融建言白皮書，該報告整合全體金融服務業建議，具體提出五大金融主題、33項建言議題與51則具體建議作法。金管會在法規鬆綁與業務創新上展現行政效率，針對其權責範圍內高度參採了包含信託受益權質借與人工智慧應用風險規範等技術層面共識，但在攸關國際競爭力的稅制改革上，財政部的保守心態已成為推動國家發展目標的最大障礙。

綜觀本次白皮書建議，金融界視為引領台灣走向亞洲資產管理中心核心動能的六大降稅提案，在跨部會溝通中仍面臨重重阻力。目前僅公司債、金融債及債券指數股票型基金停徵證券交易稅至2036年的優惠，因涉及維持市場穩定性而獲初步正面回應。然而，該案稅式支出評估仍處複評階段，尚未給予市場長期制度性承諾。這種零星且具時效限制的稅務寬減，難以支撐國際級資產管理中心所需的長期穩定性。對比國際競爭對手，差距更顯著：新加坡管理資產規模已突破5兆美元，而台灣資產管理規模仍有極大落差。更值得關注的是，新加坡與香港分別吸引超過五千間家族辦公室，而台灣在吸引這類高端資金的成效上仍有待突破。

財政部對結構性稅制改革的抗拒，反映典型的短視邏輯。以國際資產管理業者最關切的「實際管理處所」（PEM）認定標準為例，白皮書建議優化吸引國際級私募股權基金管理業者與家族辦公室之稅制，以促進我國資產管理中心發展。財政部卻要求業者先提供實務案例再評估，這種「先有蛋才有雞」的要求在國際競爭中無異於閉門造車。新加坡與香港已提供明確的基金豁免架構或稅務條例優惠，這些制度性保障是吸引外資的基石。國際頂尖資管機構對法律明確性要求極高，在缺乏接軌國際的稅務豁免或明確認定標準下，外籍資金絕不可能冒著所得被課稅的風險來台實驗。

同樣的邏輯謬誤出現在有限合夥私募股權基金的穿透式課稅爭議中。白皮書建議放寬台灣有限合夥私募股權基金適用產業創新條例穿透式課稅之資格及條件，有助於增加投資誘因並吸引國際資金。財政部卻以涉及修法或稅基流失為由持保留態度，忽略從學術觀點來看，稅收總額是稅率與稅基相乘的結果。以鄰國經驗為鑑，日本與南韓在強化稅務穿透性或引入稅制優惠後，私募基金募資與外資投入規模均有顯著成長。若因僵化稅制導致資金規模與業者數量無法擴大，即便死守表面高稅率，最終仍將導致國家整體稅收與產業競爭力雙輸。此外，台灣對銀行與保險本業課徵5%營業稅，顯著削弱本土金融機構在亞太市場的報價競爭力，此稅負壓力直接導致離岸業務成長受限，亦與金融中心發展趨勢背道而馳。

總結而言，金融稅改與穩健發展不應只是各部會間的數字拉鋸，而應提升至行政院國家戰略層級。參考OECD報告，成功的國際金融中心平均需要七至十年穩定稅制環境方能建立足夠國際信譽。台灣若持續在稅制改革上裹足不前，不僅錯失當前全球資金重新配置的歷史機遇，更可能在未來數年內徹底喪失成為印太金融樞紐的競爭資格。唯有打破守舊思維與行政僵化，台灣才能在未來全球金融版圖爭奪戰中，真正走向實質國際化落地。