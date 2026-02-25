經濟日報社論／從大陸春晚看台灣機器人產業發展

從大陸春晚看台灣機器人產業發展。 圖／截自央視

中國大陸央視春晚，數十台宇樹科技機器人登上表演舞台，整齊劃一的律動、快速穿插變換隊形、舞劍打拳與高難度集體側空翻，對多數觀眾這是一場難得一見的科技表演；但對產業觀察者而言，卻是一紙戰略宣示。這象徵機器人正走出實驗室與展覽會場，進入零失誤容忍的全國直播場域，其背後不僅代表結合動態平衡、伺服控制與整機協調能力的成熟表現，更是海峽對岸「舉國體制」欲將機器人定位為下一個國家戰略產業的表態：中國正試圖複製新能源汽車「以規模、補貼與實驗場景優勢擴張至全球」的成功模式，並提前卡位國際標準與供應鏈主導權。

春晚舞台展現的其實只是技術上限；真正競技將出現在精密工廠產線、智慧型倉儲、警消防爆除暴等高風險作業場景。能完成一支高難度舞蹈，不等於能承擔24小時長時間輪班與全年無休運轉。真正的商業分水嶺在於逾萬小時運轉下的低故障率、可預測維護成本與穩定耗能曲線。市場要檢驗的其實是產業下限：減速器精度、電池壽命、散熱效率與控制晶片反應，能否持續承受灰塵、震動與溫差的長期磨損。

根據國際機器人聯盟統計，全球智慧機器人市場規模近600億美元；若納入服務型與人形機器人，未來十年更可望維持兩位數成長。然而這是資本密集、研發期長且規模經濟效應顯著的產業，發展整機之企業往往須承受五至十年試錯與市場培育成本，高度仰賴內需或長期資本支撐。

中國整機企業背後擁有政府資本與大規模內需市場；美國則以人工智慧與軟體平台為核心，並由創投承擔長期財務投資與虧損；日本與德國依託精密機械基礎與品牌網絡維持優勢。這些條件，台灣並不完整具備。

隨生成式AI與多模態感知技術逐漸進步，智慧機器人將由預設動作設備，轉為具任務理解與情境判斷能力的「具身智慧（Embodied Intelligence）」代理者，未來更將全新定義製造與服務業的生產函數與勞動分工邏輯。然而，算力能耗、電池續航、安全標準與責任歸屬仍是待解難題。若這些瓶頸未能突破，人形機器人可能停留在展示或特定場景應用。

面對國際激烈競爭，台灣產業發展策略站在十字路口。若停留零組件代工，恐在整機與平台博弈中完全失去話語權，產業發展目標應由代工守勢轉為價值攻勢。未來首要任務，是從單一零件升級為整合型智慧次系統，將馬達、減速器、驅動晶片與感測單元整合為標準化「智慧關節模組」，內建韌體與診斷功能，成為可部署的核心動力平台。惟有當全球開發者高度依賴台灣模組創新，台灣才可能升級為系統級供應者，取得議價權。

其次，企業應致力深耕產業垂直知識的系統數位化。舉例來說，台灣在半導體封測與精密組裝累積密集工藝智慧與經驗，是訓練實體AI的重要資產。企業應將長年附著在老師傅身上的隱性知識轉化為模型參數，進而定義「精準搬運」、「柔性裝配」、「高齡照護」等標準流程。同時把握國際地緣政治的信任紅利，將Made in Taiwan與資安可靠性連結。在歐美高度重視數據安全的環境下，擁有資安認證與去中心化數據處理能力的供應鏈，將化為准入優勢。

表演舞台終將落幕，留下的是嚴酷的成本曲線、良率曲線與市場耐力。機器人產業競逐不僅是技術展示，更是工程整合、資料主權與策略節奏的較量。未來若再能結合AI無線接入網路等基礎建設優勢，串連通訊、邊緣算力與機體控制，提供整體解決方案，台灣方有機會跳脫價格廝殺陷阱，轉向高附加價值的系統級競爭戰場。

全球自動化浪潮再起，台灣能否撬動強國控制版圖，關鍵不只在於技術突破，更在此刻是否做出清晰聰慧的戰略選擇。