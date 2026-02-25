聽新聞
0:00 / 0:00
聯合報黑白集／造神鄭麗君的代價
川普對等關稅遭判違憲，「關稅帝君」神壇被毀，賴政府精心雕鑿的「談判女王」也被震落神壇。台灣被國際認證淪為輸家，但行政院記者會繼續造神，經濟部長聲稱，我競爭力雖不如日韓，但團隊還是「談得非常非常好」，須鞏固談判結果。但是，如果保不住優惠稅率，賴政府憑什麼堅持根據台美協定支付美廿兆元？
台灣輸美產品優勢一夕成灰，綠委不思應變，竟吹噓談判團隊「超前部署」，不受判決影響。牛皮隨即被戳破，賴卓坦承將爭取投資備忘錄與二三二最惠國待遇不變。如果真的超前部署，且美方承諾不變，談判團隊何必「爭取」？
賴政府為鄭麗君造神選首都市長，宣稱台美談判對等關稅和二三二國安關稅取得最優惠待遇。事實是，協定才簽字馬上面臨失效，而美方二三二調查尚未結束，川普還沒拍板。鄭麗君才承認，將爭取後續談判也享最惠待遇。
台灣本不必進退維谷，只怪賴總統急簽協議，盤算鄭麗君自美凱旋，接著出征蔣萬安、反攻首都。豈料，川普也搶在最高法院判決前落袋為安。結果美國拿到台灣納貢大禮包，而賴政府以為到手的政治紅利，卻落得「有待爭取確保」。
鄭麗君滾落神壇，頂多民進黨找嘸台北市長參選人。但台灣傾盡家產，還剩什麼籌碼可向川普爭回價值廿兆元的應有權益？
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。