聯合報黑白集／造神鄭麗君的代價

聯合報／ 聯合報黑白集

美國對等關稅違法失效，行政院副院長<a href='/search/tagging/2/鄭麗君' rel='鄭麗君' data-rel='/2/108100' class='tag'><strong>鄭麗君</strong></a>指出，我方立場並非重啟談判，而是基於既有的談判成果，與美方保持密切聯繫。記者杜建重／攝影
川普對等關稅遭判違憲，「關稅帝君」神壇被毀，賴政府精心雕鑿的「談判女王」也被震落神壇。台灣被國際認證淪為輸家，但行政院記者會繼續造神，經濟部長聲稱，我競爭力雖不如日韓，但團隊還是「談得非常非常好」，須鞏固談判結果。但是，如果保不住優惠稅率，賴政府憑什麼堅持根據台美協定支付美廿兆元？

台灣輸美產品優勢一夕成灰，綠委不思應變，竟吹噓談判團隊「超前部署」，不受判決影響。牛皮隨即被戳破，賴卓坦承將爭取投資備忘錄與二三二最惠國待遇不變。如果真的超前部署，且美方承諾不變，談判團隊何必「爭取」？

賴政府為鄭麗君造神選首都市長，宣稱台美談判對等關稅和二三二國安關稅取得最優惠待遇。事實是，協定才簽字馬上面臨失效，而美方二三二調查尚未結束，川普還沒拍板。鄭麗君才承認，將爭取後續談判也享最惠待遇。

台灣本不必進退維谷，只怪賴總統急簽協議，盤算鄭麗君自美凱旋，接著出征蔣萬安、反攻首都。豈料，川普也搶在最高法院判決前落袋為安。結果美國拿到台灣納貢大禮包，而賴政府以為到手的政治紅利，卻落得「有待爭取確保」。

鄭麗君滾落神壇，頂多民進黨找嘸台北市長參選人。但台灣傾盡家產，還剩什麼籌碼可向川普爭回價值廿兆元的應有權益？

社論 鄭麗君 台美關稅

