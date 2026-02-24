聽新聞
聯合報黑白集／陽光女團與功夫

聯合報／ 黑白集

「陽光女子合唱團」馬年新春票房持續衝刺，累積達6.5億。圖／壹壹喜喜提供

春節國片票房，《陽光女子合唱團》異軍突起，打破《海角七號》創下高懸了十八年的紀錄，狂攬六億多元票房。而號稱成本三億、由九把刀執導的《功夫》，票房則遠不如預期，可說幾家歡樂幾家愁。

諷刺的是，與功夫相比，陽光女子合唱團雖贏得票房與口碑，所獲之政府支持卻差遠了。例如國片輔導金，功夫拿了三五○○萬元，陽光女子合唱團則僅其三分之一。陽光女子合唱團並無文策院、國發基金投資，功夫則獲投資超過一億元，差距有如雲泥。

政府投資補助影視作品，雖是鼓勵高於獲利；但九把刀也是掌握豐厚資源的票房導演，何須政府錦上添花？國發基金投資超過百部影視作品，功夫補助金額就是其中之最。補助與投資標準為何，令人不解。

答案應該在政治。製作團隊政治背景是否強大、故事題材是否政治正確，更能贏得補助。剛在文化部「大航海計畫」拿到七千萬鉅額補助的電影《甘露水》，就是前民進黨立委姚文智的公司製作。可見，在大缺電、大罷免都挺綠不遺餘力的九把刀，獲上億投資補助，即不令人意外。

但也因為如此，陽光女子合唱團跳脫框架，好評如潮，更別具意義。好的故事，不需要政治正確，不需要背景雄厚，更不需要政府豢養，就能打動人心。藝術為政治服務，仍舊只是政治。

社論 影視 大罷免 姚文智 文策院 文化部 民進黨 電影 陽光女子合唱團 功夫

