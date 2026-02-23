聽新聞
聯合報黑白集／「賴清德大法官」無愧？

聯合報／ 聯合報黑白集

憲法法庭五位大法官呂太郎（左起）、陳忠五、謝銘洋、蔡彩貞、尤伯祥。圖／聯合報系資料照片

美國聯邦最高法院以六比三否決川普關稅政策，六票中不僅有三票來自共和黨總統提名的大法官，其中兩人還是川普親自提名，在權勢與憲法之前，他們勇敢做出制衡濫權總統的抉擇。由此可見，川普上任後，雖然美國也在崩壞，但至少民主法治的基石已很深厚。對比之下，台灣只能說民主還在蹣跚學步。

賴政府選在過年前夕簽署並公布台美對等貿易協定，儘管政院精心設計一場宣揚關稅談判「有為有守」的珍奶記者會，但這種安排的時機顯然就是刻意淡化關稅談判後座力。

其實若真談得好棒棒，依照民進黨性格一定會大肆宣傳，一如扁政府時代通車的雪隧，就至少舉行過六次貫通典禮、十一次剪綵大會，豈會錦衣夜行？只是，賴政府機關算盡，刻意挑在過年前宣布，沒想到老天爺卻在收假前夕打臉，前功盡棄。

這次做成否決關稅政策判決的美國聯邦最高法院，九名大法官有六人由共和黨總統提名，人數占優勢，其中包括投下否決票的首席大法官羅伯茲。過去川普曾以「歐巴馬法官」貶抑推翻其移民政策的聯邦地方法院法官，羅伯茲就挺身捍衛司法權獨立，直言美國沒有「歐巴馬法官」或「川普法官」，也沒有「布希法官」或「柯林頓法官」。相信此時的川普應該很羨慕賴總統擁有五名「賴清德大法官」！

