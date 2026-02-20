快訊

美最高法院裁定川普關稅無效 美媒：重創川普

美最高法院判決 川普對等關稅違法

聽新聞
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／一根紅繩，各自表述

聯合報／ 黑白集

國民黨主席鄭麗文（中）出席法鼓山祈福活動；手中紅繩劇烈抖動，引起熱烈討論。圖/聯合報系資料照片
國民黨主席鄭麗文（中）出席法鼓山祈福活動；手中紅繩劇烈抖動，引起熱烈討論。圖/聯合報系資料照片

春節期間，政壇有若干微波受到關注。澎湖縣長陳光復拜年時在階梯踩空，重摔昏迷，近日病情已趨穩定。賴總統在台南武廟發福袋，遭身旁主委嘔吐波及，幸無大礙。引發最多討論的，則是國民黨主席鄭麗文除夕參與法鼓山撞鐘儀式，手中紅繩突然異常抖動，外界吉凶兩極的評論隨即噴發泉湧。

由於發生在佛寺，許多人不免將此視為靈異現象，津津樂道。有人正面解釋，認為鄭麗文本靈感應到神佛慈悲的能量，顯示其改革大有可為。有人負面看待，認為她過度堅持剛愎可能帶衰藍營，紅繩抖動正是上天示警。綠營名嘴甚至唱衰，這是她地獄劫難逃之兆。鄭麗文本人則說，她「心頭震動」，強烈感受到神明感召。

「靈異論」說起來懸疑，但別忘了還有科學角度。法鼓山的法華鐘重達廿五噸，由多人共同拉動懸吊的巨大木槌撞鐘，來賓手中紅繩只是鐘槌的末端連結。法華鐘一共要撞一○八響，鄭麗文等人登場負責最後三響；亦即此前鐘已敲過一○五回，繩上駐波已累積相當能量，足以產生共振。尤其，鄭麗文所站位置在中間，來賓執繩的力道不一，紅繩便會產生非線性受迫振動。

二○○八年馬英九曾以總統候選人身分參與法鼓山擊鐘，其間三度斷繩，他仍順利當選總統。因此，與其談靈異，不如想想黨內的物理平衡！

社論

延伸閱讀

鄭麗文撞鐘繩抖動…作家指唱誦「16字」晃動最劇烈 網哭求祈願1事

鄭麗文紅繩抖動 精神科醫師拆解不是靈異也非預兆 而是這原因

鄭麗文撞鐘紅繩2度抖動 侯友宜：就是好運綿綿不斷 讓每個人馬上好運

影／鄭麗文除夕撞鐘「2度劇烈抖動」稱受正能量感召 蔣萬安12字回應

相關新聞

聯合報黑白集／一根紅繩，各自表述

春節期間，政壇有若干微波受到關注。澎湖縣長陳光復拜年時在階梯踩空，重摔昏迷，近日病情已趨穩定。賴總統在台南武廟發福袋，遭...

聯合報社論／川習商量對台軍售，台灣別被賣還幫數鈔票

美國總統川普說，他正和中國大陸領導人習近平溝通對台軍售問題，很快會做出決定。此一談話，引起各方疑慮。白宮官員輕描淡寫說，...

聯合報社論／川普打爛國際秩序，然後呢？

全球都公認，川普已打爛了國際秩序，自由貿易和集體安全皆已殘缺不全。大家心中有數：這不像五年前拜登執政，可以撥亂反正；兩屆...

經濟日報社論／不對等的貿易協定 慎防因小失大

台美2月12日正式簽署「台美對等貿易協定」（ART），對我方的「總體影響」是淨益還是淨損，應並同1月中簽署的「台美投資M...

聯合報社論／日本向右急轉，兩岸應避免走向同室操戈

辭蛇迎馬的歲末，觀察未來一年兩岸關係前景，有樂觀亦有悲觀。樂觀的是，因為川普的傲慢粗暴，世界各國觀看中國大陸的視角正在改變，闊別十年的國共論壇也再次搭橋。悲觀的是，日本正颳起強烈反中氣旋，賴政府竟興致勃勃地躋身其間，企圖趁機扮演日本側翼以突破台獨枷鎖。就看全球「和中」的氛圍，與反中的陰霾如何角力。

聯合報黑白集／鄭麗君難題

即使在台美談判黑箱中一路丟盔棄甲、喪權辱國，賴政府也會把談判主帥行政院副院長鄭麗君美妝成凱旋英雄。「前鋒麗君」完成階段性任務，綠營繼續為她敲響問鼎首都的鑼鼓。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。