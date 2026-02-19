聯合報社論／川普打爛國際秩序，然後呢？

全球都公認，川普已打爛了國際秩序，自由貿易和集體安全皆已殘缺不全。大家心中有數：這不像五年前拜登執政，可以撥亂反正；兩屆川普任期下來，無論誰當選下屆美國總統，就如加拿大總理卡尼所說的，「舊秩序是不會回來了」。

對於未來將如何，外界有兩種不同猜測。一是美國力有未逮，無法獨霸，只好尊重其他強權的勢力範圍；二是美國控制關鍵科技與原料，建立起全球新型霸權。

川普的外交政策，出自戰略收縮的設計，主要是MAGA群眾厭倦了美國捲入無休止的海外戰爭。但外交須有國內的支持為後盾，川普在委內瑞拉、格陵蘭與伊朗問題上恣意妄為，或許可不顧全球反彈，但卻不能忽視美國人民對經濟的不滿。如果共和黨在年底期中選舉輸掉參眾任何一院，川普勢必提前跛腳。

對部分國際領域，川普則是不碰的。美國在中日衝突中不選邊站，川普對南海問題保持低調；在俄羅斯方面，川普不僅在俄烏談判中明顯偏向莫斯科，還堅持解除制裁，重新與俄羅斯關係正常化。

換言之，美國不會阻止中、俄等大國在其周邊地區擴大影響力。只要這兩國不威脅美國安全，並願與美國談妥交易，川普會予以容忍。簡單說，這就是勢力範圍的新秩序。

但有另一看法認為，稱川普有意與中、俄「瓜分世界勢力範圍」，是錯誤的看法；川普雖戰略收縮，目的卻在建立「新型霸權」。美國收縮的是責任承諾和國際義務，強化的卻是對關鍵科技、通道與資產的控制。例如，中國有三成進口原油來自委內瑞拉和伊朗，加上中東油源則有七成。若川普控制了委內瑞拉和伊朗原油，連同中東在內，即可掐住中國要害。

若川普只想劃定勢力範圍，台灣將是中美間可交易的項目。但他若要建立新型霸權，絕不會輕言放棄第一島鏈上的台灣，尤其台灣高科技絕對不能落入大陸手中，台灣必須由美國掌控。這兩者，在川普新秩序中，前景都是慘淡悲哀的。