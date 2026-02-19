聯合報社論／台灣經濟能否在馬年持續一馬當先？

揮別ＡＩ領航的高成長「小龍年」，我們踏入了馬年。本報資料照片

揮別ＡＩ領航的高成長「小龍年」，我們踏入了馬年。去年台灣靠著人工智慧的噴發式紅利，創下八%的經濟增長奇蹟；馬年則將進入高原調整期。政府設定今年經濟成長率目標為四・五六%，人均ＧＤＰ為四・二萬美元，仍力求「一馬當先」。

在繁榮數字的背後，台灣經濟也迎來三大考驗。第一，是台美貿易新局下的「空洞化」憂慮。台美達成關稅十五％不疊加的共識，對工具機、機械等傳產確實是久旱逢甘霖，但這並非免費的午餐。美國是以關稅優惠來交換台灣半導體產業鏈的外移，要求我四成晶片產能移至美國。一旦尖端製程與核心人才持續外流，台灣的矽盾必將隨之弱化，長期競爭力將不保，這是不能不警惕的事。

第二道考驗，是美國聯準會理事主席的「華許效應」所造成資金大風吹。華許對擴張性資產負債表的強烈批判，預示全球資金流動性可能迅速收縮，對於倚賴外貿的台灣股匯市，這將是巨大干擾。資金回流美元資產，將加劇新台幣匯率波動，進而衝擊國內資本市場，央行與財政部的調控能力將備受考驗。

第三，則是從「算力紅利」轉向「應用驗證」的考驗。過去一年ＡＩ的爆發成長，主要是雲端服務供應商對算力的瘋狂採購，科技大廠投入軍備競賽；但今年，市場將檢視這些天價投資能否轉化為實質產出。當ＡＩ從算力需求轉向ＡＩ工廠與邊緣運算的布局時，台灣業者能否從單純的「代工製造」，升級到「軟硬整合」的高附加價值環節？面對中國大陸的步步進逼，台灣半導體業的「Ｋ型」鴻溝若持續擴大，並不利經濟長遠發展。

馬年經濟不再只是衝刺比賽，而是一場比拚韌性的長跑。台灣不能只依賴ＡＩ單一引擎，更要守住研發核心，在金融動盪中維持物價與民生的穩定。唯有將ＡＩ科技紅利轉化為產業轉型推力，並解決Ｋ型復甦帶來的貧富不均，台灣經濟才能在馬年跑得穩、跑得遠。