聯合報社論／珍視台灣良善底蘊，打造團結國家

「罷」字為「台灣2025代表字」，圖為巴黎奧運拳擊金牌國手林郁婷（右）與揮毫嘉賓蔡婷而（左）。記者余承翰／攝影

去年台灣年度代表字「罷」字高票當選，票數遠是第二名「詐」的兩倍。此一結果，反映的是去年「大罷免」對人心的強烈撞擊，帶來紛擾，更造成對立。去年底，一場無差別隨機殺人事件，更讓社會陷入莫名的恐懼與哀傷。但不論從罷免案或是殺人案，台灣人民都展現了公民與文明的力量，讓人在晦暗中看見光亮，成為社會向前的動力。

去年從年初一直持續到八月底的大罷免，源於「雙少數」的賴政府為了扭轉朝小野大的政局，違反了責任政治的民主精神。表面上，聲稱是公民團體發起，實際上，則是由民進黨主導，策劃了這場台灣選舉史上首次無差別罷免行動。在大罷免紛擾中，社會歷經了半年多的動盪，從家庭失和到街頭暴力，讓台灣陷入難以想像的撕裂。當家鬧事、操弄對立的政府，也成了民主的最負面演出。

大罷免最後以「卅二比零」大失敗收場，關鍵來自多數的沉默公民發揮力量，為台灣守住民主底線。許多選民投下反對罷免票，並非因為支持藍營，而是憂心一黨獨大的民進黨淪為專制與獨裁，因此選擇用選票阻擋權力的放肆，也給予恣意把罷免當成武器的政客當頭棒喝。大罷免遭到完封，代表的是民眾珍惜台灣得來不易的民主與自由，更期待政客回頭珍視民主。

去年歲末年終之際，台北捷運及街頭發生駭人的隨機殺人事件，凶嫌張文的犯案動機隨著他墜樓而成為謎團。這起重大的治安事件不僅震撼人心，也讓社會陷入集體創傷。而在這起不幸事件中，卻又讓人看到人性良善面，張文犯案時，一位余姓民眾奮勇阻止，最後不幸身亡；一對台大醫師父女案發時不顧危險投入搶救，在混亂中爭取黃金救援時間。最後，還是因傷者尋找「救命恩人」，這對不居功的父女才曝光，讓人在悲劇中也能感受社會溫暖。

展望來年，期盼國家領導人能夠珍惜台灣的民主，降低風險，並捍衛台灣社會所擁有的人本底蘊，做到真正的團結人心。