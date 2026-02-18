聽新聞
0:00 / 0:00

聯合報社論／珍視台灣良善底蘊，打造團結國家

聯合報／ 社論

「罷」字為「台灣2025代表字」，圖為巴黎奧運拳擊金牌國手林郁婷（右）與揮毫嘉賓蔡婷而（左）。記者余承翰／攝影
「罷」字為「台灣2025代表字」，圖為巴黎奧運拳擊金牌國手林郁婷（右）與揮毫嘉賓蔡婷而（左）。記者余承翰／攝影

去年台灣年度代表字「罷」字高票當選，票數遠是第二名「詐」的兩倍。此一結果，反映的是去年「大罷免」對人心的強烈撞擊，帶來紛擾，更造成對立。去年底，一場無差別隨機殺人事件，更讓社會陷入莫名的恐懼與哀傷。但不論從罷免案或是殺人案，台灣人民都展現了公民與文明的力量，讓人在晦暗中看見光亮，成為社會向前的動力。

去年從年初一直持續到八月底的大罷免，源於「雙少數」的賴政府為了扭轉朝小野大的政局，違反了責任政治的民主精神。表面上，聲稱是公民團體發起，實際上，則是由民進黨主導，策劃了這場台灣選舉史上首次無差別罷免行動。在大罷免紛擾中，社會歷經了半年多的動盪，從家庭失和到街頭暴力，讓台灣陷入難以想像的撕裂。當家鬧事、操弄對立的政府，也成了民主的最負面演出。

大罷免最後以「卅二比零」大失敗收場，關鍵來自多數的沉默公民發揮力量，為台灣守住民主底線。許多選民投下反對罷免票，並非因為支持藍營，而是憂心一黨獨大的民進黨淪為專制與獨裁，因此選擇用選票阻擋權力的放肆，也給予恣意把罷免當成武器的政客當頭棒喝。大罷免遭到完封，代表的是民眾珍惜台灣得來不易的民主與自由，更期待政客回頭珍視民主。

去年歲末年終之際，台北捷運及街頭發生駭人的隨機殺人事件，凶嫌張文的犯案動機隨著他墜樓而成為謎團。這起重大的治安事件不僅震撼人心，也讓社會陷入集體創傷。而在這起不幸事件中，卻又讓人看到人性良善面，張文犯案時，一位余姓民眾奮勇阻止，最後不幸身亡；一對台大醫師父女案發時不顧危險投入搶救，在混亂中爭取黃金救援時間。最後，還是因傷者尋找「救命恩人」，這對不居功的父女才曝光，讓人在悲劇中也能感受社會溫暖。

展望來年，期盼國家領導人能夠珍惜台灣的民主，降低風險，並捍衛台灣社會所擁有的人本底蘊，做到真正的團結人心。

社論

延伸閱讀

趁張文案留言「沒砍總統、閣揆可惜」 警逮貼文網友送辦

兩岸靚人物／壁仞科技董事長張文組跨界思維 組夢幻團隊

AI引入醫療 鍾南山正面看待 張文宏憂醫生能力缺失

哥結婚不敢通知...怕連嫂都被他殺 學者斷言張文：有性虐待特質

相關新聞

聯合報社論／馬年奔騰，期待台灣擺脫對峙虛耗之局

送走狂舞的金蛇，我們迎來了奔騰的馬年。金蛇的標記，是燦爛與不安。過去一年，台灣股市狂漲，出口狂飆，這是經濟迷幻式的燦爛。...

聯合報社論／珍視台灣良善底蘊，打造團結國家

去年台灣年度代表字「罷」字高票當選，票數遠是第二名「詐」的兩倍。此一結果，反映的是去年「大罷免」對人心的強烈撞擊，帶來紛...

經濟日報社論／不對等的貿易協定 慎防因小失大

台美2月12日正式簽署「台美對等貿易協定」（ART），對我方的「總體影響」是淨益還是淨損，應並同1月中簽署的「台美投資M...

聯合報社論／日本向右急轉，兩岸應避免走向同室操戈

辭蛇迎馬的歲末，觀察未來一年兩岸關係前景，有樂觀亦有悲觀。樂觀的是，因為川普的傲慢粗暴，世界各國觀看中國大陸的視角正在改變，闊別十年的國共論壇也再次搭橋。悲觀的是，日本正颳起強烈反中氣旋，賴政府竟興致勃勃地躋身其間，企圖趁機扮演日本側翼以突破台獨枷鎖。就看全球「和中」的氛圍，與反中的陰霾如何角力。

聯合報黑白集／鄭麗君難題

即使在台美談判黑箱中一路丟盔棄甲、喪權辱國，賴政府也會把談判主帥行政院副院長鄭麗君美妝成凱旋英雄。「前鋒麗君」完成階段性任務，綠營繼續為她敲響問鼎首都的鑼鼓。

經濟日報社論／台美協定簽署 挑戰才剛開始

美國於去年4月2日宣布對台灣課徵高達32%的對等關稅，台美隨即進入冗長談判，調降關稅成為政府對美談判的核心目標。今年年初...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。