聯合報社論／馬年奔騰，期待台灣擺脫對峙虛耗之局

賴清德總統發布春節談話影片。圖／擷取自賴總統臉書

送走狂舞的金蛇，我們迎來了奔騰的馬年。金蛇的標記，是燦爛與不安。過去一年，台灣股市狂漲，出口狂飆，這是經濟迷幻式的燦爛。但在政治上，呈現的卻是腥風血雨：大罷免大失敗也燒盡朝野互信，許多憲政法理則在釋憲、不副署間被輾壓得血肉模糊。如果能重來一遍，朝野政黨能不能更理智些？

看似絢爛的經濟成長，其實潛藏著更深的隱憂。台美關稅談判，十五％的成果看似可口，卻被迫嚥下五千億美元投資加信保的條件，逼著半導體產業鏈集體出走。如此一來，護國神山的「矽盾」效應形同被削掉一半，也削掉了美國在「台灣有事」時出兵護台的動機。

更嚴重的是，關稅談判焦點幾全以美國利益為導向，台灣傳產、農業和食安的考量被擺在一旁，愈發深陷「富者愈富、窮者愈窮」的兩極格局。

政治的非理性對峙，是台灣前途的最大迷障。大罷免以大失敗作收，原是民眾給賴政府的一記當頭棒喝，但賴總統和卓揆毫無反省，反而變本加厲地扭曲憲政。也因此，陸續出現了「五人釋憲」、閣揆「不副署」法案的詭異場景，賴清德濫用憲政，已到了無所不用其極的地步。執政者的蠻幹，當然激起在野黨更大的對抗，立法院的戰場只剩杯葛當道。

朝野的持續對抗，無論是預算或法案的卡關，皆已造成中央與地方運作上的困頓。尤其，大法官人數不足、中選會結構殘缺、ＮＣＣ運作陷於停頓等，都必須設法補足解決。為此，賴總統已決定春節後邀集五院院長茶敘，希望化分歧為團結。事實上茶敘只是形式，重要的是賴清德須拿出元首高度，謙卑用行動展現和解誠意，才能取得在野黨信任，進而化解僵局。

今年是選舉年，依過去慣例，朝野角力通常只會愈發激烈，甚至各施詭計。無論如何，政治都不能偏離國家利益與人民福祉的軌道太遠，否則必將失去選民的信任。因此，誰在讓台灣內鬥虛耗，人民須睜大眼睛，用選票作出裁判。