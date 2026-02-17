快訊

聯合報社論／馬年奔騰，期待台灣擺脫對峙虛耗之局

聯合報／ 社論

賴清德總統發布春節談話影片。圖／擷取自賴總統臉書
賴清德總統發布春節談話影片。圖／擷取自賴總統臉書

送走狂舞的金蛇，我們迎來了奔騰的馬年。金蛇的標記，是燦爛與不安。過去一年，台灣股市狂漲，出口狂飆，這是經濟迷幻式的燦爛。但在政治上，呈現的卻是腥風血雨：大罷免大失敗也燒盡朝野互信，許多憲政法理則在釋憲、不副署間被輾壓得血肉模糊。如果能重來一遍，朝野政黨能不能更理智些？

看似絢爛的經濟成長，其實潛藏著更深的隱憂。台美關稅談判，十五％的成果看似可口，卻被迫嚥下五千億美元投資加信保的條件，逼著半導體產業鏈集體出走。如此一來，護國神山的「矽盾」效應形同被削掉一半，也削掉了美國在「台灣有事」時出兵護台的動機。

更嚴重的是，關稅談判焦點幾全以美國利益為導向，台灣傳產、農業和食安的考量被擺在一旁，愈發深陷「富者愈富、窮者愈窮」的兩極格局。

政治的非理性對峙，是台灣前途的最大迷障。大罷免以大失敗作收，原是民眾給賴政府的一記當頭棒喝，但賴總統和卓揆毫無反省，反而變本加厲地扭曲憲政。也因此，陸續出現了「五人釋憲」、閣揆「不副署」法案的詭異場景，賴清德濫用憲政，已到了無所不用其極的地步。執政者的蠻幹，當然激起在野黨更大的對抗，立法院的戰場只剩杯葛當道。

朝野的持續對抗，無論是預算或法案的卡關，皆已造成中央與地方運作上的困頓。尤其，大法官人數不足、中選會結構殘缺、ＮＣＣ運作陷於停頓等，都必須設法補足解決。為此，賴總統已決定春節後邀集五院院長茶敘，希望化分歧為團結。事實上茶敘只是形式，重要的是賴清德須拿出元首高度，謙卑用行動展現和解誠意，才能取得在野黨信任，進而化解僵局。

今年是選舉年，依過去慣例，朝野角力通常只會愈發激烈，甚至各施詭計。無論如何，政治都不能偏離國家利益與人民福祉的軌道太遠，否則必將失去選民的信任。因此，誰在讓台灣內鬥虛耗，人民須睜大眼睛，用選票作出裁判。

社論

聯合報社論／台灣被掏空時，賴政府舉珍奶高呼乾杯

通過一紙台美貿易協定，國人看到，賴政府糊弄話術已臻化境。跪美談判結果必須稱為對等貿易協定；喪權辱國則被形容成擊出漂亮全壘...

聯合報黑白集／春聯的文趣

今天除夕，家家戶戶貼春聯。隨著時代發展，春聯也在台灣社會產生不小變化，尤其是政界人士署名春聯，張貼熱門度堪稱另類民調。

經濟日報社論／順應國際局勢 優化產業結構

2026年「送蛇迎馬」，正式告別青蛇年，喜迎丙午赤馬年。新的一年象徵駿馬奔騰，家家戶戶喜迎新春之際，台灣經濟的雙K發展趨...

聯合報社論／馬年奔騰，期待台灣擺脫對峙虛耗之局

送走狂舞的金蛇，我們迎來了奔騰的馬年。金蛇的標記，是燦爛與不安。過去一年，台灣股市狂漲，出口狂飆，這是經濟迷幻式的燦爛。...

經濟日報社論／不對等的貿易協定 慎防因小失大

台美2月12日正式簽署「台美對等貿易協定」（ART），對我方的「總體影響」是淨益還是淨損，應並同1月中簽署的「台美投資M...

聯合報社論／日本向右急轉，兩岸應避免走向同室操戈

辭蛇迎馬的歲末，觀察未來一年兩岸關係前景，有樂觀亦有悲觀。樂觀的是，因為川普的傲慢粗暴，世界各國觀看中國大陸的視角正在改變，闊別十年的國共論壇也再次搭橋。悲觀的是，日本正颳起強烈反中氣旋，賴政府竟興致勃勃地躋身其間，企圖趁機扮演日本側翼以突破台獨枷鎖。就看全球「和中」的氛圍，與反中的陰霾如何角力。

