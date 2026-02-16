聯合報黑白集／春聯的文趣

今年為「馬年」，前總統馬英九今在臉書公布今年春聯，文字為「八方風雨辭青蟒，擊壤歌衢望驊騮」。圖／馬英九臉書 屈彥辰 今天除夕，家家戶戶貼春聯。隨著時代發展，春聯也在台灣社會產生不小變化，尤其是政界人士署名春聯，張貼熱門度堪稱另類民調。

歲次馬年，政壇多以「馬」相關吉祥話製作春聯。前總統馬英九一貫傳統風，親書文言難懂的「八方風雨辭青蟒、擊壤歌衢望驊騮」對聯，卻又不忘以「馬維拉」自嘲此聯是可以幫人背鍋的「萬用神器」，為春聯「避邪」再添新意。

前總統蔡英文請書法詩人何景窗題字「福氣加碼」，筆意天真童趣。賴清德總統則委由插畫家陳于峰設計、台語文學家白聆創作「七喜春來」春聯賀詞，滿滿祝福與文創。台中市長盧秀燕的「馬上有錢」，擺明就是為了「接地氣」。

但在一片喜迎新春聲中，仍有人指侧台北市長蔣萬安與市議員聯名、金曲獎作詞人方文山書寫的「馬踏飛燕」春聯格式有問題，甚至政治上綱為「蔣萬安踩踏盧秀燕」？雖是名家手筆且典故寓意深遠的吉祥話，蔣萬安仍趕忙端出自書的諧音哏「今馬熊讚」巧回，請大家放輕鬆。

其實回溯春聯源起與演變，不僅有斗方、門心、春條、框對、橫彩等形式，內容也是五花八門；更核心的意義是，它們都是中華大地代代傳承的產物，只要人民求索，政治人物廣發，就無法抺滅此文化脈絡。

但盼來年賞春聯，能多些文化情趣，少些政治上腦！