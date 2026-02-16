聯合報社論／台灣被掏空時，賴政府舉珍奶高呼乾杯

台美對等貿易協定完成簽署，行政院秘書長張惇涵（左）13日在政院記者會中高舉珍珠奶茶，指珍奶中的茶葉、樹薯粉等銷美農產品皆零關稅，正是談判團隊辛苦成果的縮影。行政院長卓榮泰（中）也一同高舉珍奶表達肯定。圖／中央社 通過一紙台美貿易協定，國人看到，賴政府糊弄話術已臻化境。跪美談判結果必須稱為對等貿易協定；喪權辱國則被形容成擊出漂亮全壘打；讓渡國家預算主權，卻說與談判沒有關係；掏空關鍵產業根基，有個無可挑戰的名稱「台灣模式」；吃不完的萊克多巴胺，因為要與國際規範接軌。最壯觀的場景是，行政院長卓榮泰率領閣員一字排開，高舉珍珠奶茶乾杯，號稱是談判成果縮影，為賴政府的假話、大話和空話，再造新典範。

賴政府的珍奶話術，讓民眾大開眼界，恐怕連美國川普政府都要瞠目結舌。行政院秘書長張惇涵舉杯說，杯內的茶葉豁免關稅、珍珠原料樹薯粉也零關稅，當中鮮奶未來也只有台灣鮮奶才會標註為「鮮奶」，等於一杯珍奶就可看出談判有為有守，期盼立委喝珍奶時能想一想談判團隊的出口有為、進口有守。賴政府以珍奶為掩護，避重就輕，成功轉移焦點；但閣員熱烈乾杯後，立委與民眾喝珍奶時，還會想到什麼？

在這杯珍珠奶茶裡面攪拌的，是台灣投資、採購加軍購，總共二十兆元換到的十五％關稅；是國家預算主權被侵奪以及每年至少占ＧＤＰ三％的國防支出；是護國神山群生態系帶著人才、資金與四成半導體產能移往美國；是美國萊牛絞肉和內臟帶來的食品安全與健康風險；是汽車產業受進口零關稅影響的三十萬就業人口；是農產品大幅開放對台灣農業與農民生計造成的結構性衝擊。但這樣就會讓立委喝不下這杯特調珍珠奶茶嗎？賴清德總統已經冷冷放話警告，看看南韓被川普懲罰的下場，「結果相信社會大眾都猜得出來」！

從經貿談判到軍購預算，賴總統的角色似乎愈來愈像美國利益的代理人，或至少愈來愈多地把美國利益當成台灣利益。不透明的國防特別預算在國會受阻，但賴清德寧願向美國報告，也不願到立法院說明。美國在台協會台北辦事處長谷立言積極介入，說了一句「自由不是免費的」，賴清德隨即學舌跟進施壓藍白。連川習通話談到台灣議題，賴清德回應指出台美關係「四個不變」，除了「新兩國論」立場外，聽起來也很像美國在重申對台政策立場。

賴清德似乎認為，總統府到立法院最近之路是經過華盛頓。美國卅七位跨黨派參眾議員最近聯名寫信給立法院長、朝野黨團和藍白兩黨主席，公開為賴清德提出的國防特別預算護航。最詭異的是，經過一系列完全不對等的黑箱談判，台美貿易協定竟然罕見載明台灣國防支出至少占ＧＤＰ三％，等於把我國的預算主權交給美國監督；賴清德面對朝小野大的國會一籌莫展，又不願妥協，於是由美國出手干預立院、教訓藍白，甚至約束未來政府。

其實賴清德不久前還是美國「疑賴論」的疑慮對象，但他努力表態效忠。除了半導體生態系與四成產能的貢禮之外，五千億美元的投資與信保、四八四億美元的採購、一點二五兆元的特別軍購，加上ＧＤＰ三％的國防預算，都是賴清德的投名狀。在全球疑美升高的氛圍中，賴政府特別用力制止「疑美論」的傳播。看到谷立言和美國參眾議員出手捍衛賴清德的國防預算，賴清德終於暫時走出「疑賴論」的陰霾；當台灣誓言犧牲自己，成就「讓美國再次偉大」時，賴清德也彷彿是美國利益代言人上身。

簽訂台美貿易協定，賴清德不一定能夠推動完成台灣「脫中入美」的大業；但弔詭的是，當台灣被掏空時，賴政府高官竟然能舉起珍珠奶茶，高呼乾杯！