經濟日報社論／順應國際局勢 優化產業結構

製造業示意圖。 路透

2026年「送蛇迎馬」，正式告別青蛇年，喜迎丙午赤馬年。新的一年象徵駿馬奔騰，家家戶戶喜迎新春之際，台灣經濟的雙K發展趨勢必須正視，並在新年度拿出對策，對症下藥。

近年來，台灣產業朝K型化發展，強者益強、弱者益弱的現象導致受薪階級的薪資也朝K型化發展，產業與就業的雙K趨勢成為亮眼經濟成長背後的最大隱憂。經濟成長果實難以較平均地供全民分享，已漸成社會與政治不穩定的根源，若成為長期結構性的問題，其對經濟之弊可能蓋過經濟成長之利，恐怕即使強化社會福利政策也無法彌補。

要能治本式地解決分配問題，非得積極應對產業K型化的發展趨勢不可。

對台灣這種貿易依存度在全球名列前茅的國家而言，貿易會造成優勢產業的擴張、劣勢產業的萎縮，是貿易原理的必然。只是多年來台灣的優勢產業更迭，由輕工業、石化業到如今的電子科技業，因此我們看到現今電子科技業的出口已占總出口的近四分之三。經濟集中於少數特定產業發展雖可使資源做有效的運用，有利於經濟成長表現，卻也承受高度風險。歷史上諸多不可一世、睥睨群雄，甚至被認為無可取代的企業，如今許多已灰飛煙滅。因此，如何在創造特定優勢產業與產業多元化間作更為平衡的決策，是高度依賴貿易國家的重要課題。

台灣發展電子科技業早經擇定，近年來在疫情與AI蓬勃發展的趨勢下，如搭順風車一路長紅；若干傳統產業則在主要出口市場中國大陸經濟不振及對手崛起的威脅下，不若當年雄風，一來一往導致產業的K型發展。

對台灣而言，獨厚電子科技業的發展應該不是長期健康的樣貌，一來必須承擔前述的高度風險，二來許多傳產企業仍具備不錯的競爭力。因此，維持適度的產業多元化，並讓其均衡發展，應該是最健康的長期產業結構樣貌。然而，想要有這樣好的發展則需要有主動政策與客觀市場條件的配合。

就市場條件而言，台灣過去以中國大陸作為主要出口市場。在ECFA對台灣輸陸石化、紡織中上游、汽車零組件等傳產中間財免關稅的加持下，使得先前這些傳產中上游發展蓬勃，然而當中國大陸或其他國家的相同產業崛起，加上疫情後中國經濟未如預期復甦，使得以中國市場為重心的產業開始遭遇嚴重逆風。另一方面，中國市場非高價市場，也不若先進國家對產品品質的重視，使得台灣廠商缺少培養出口到高價市場所需的競爭力，在遭遇逆風時難以快速有效拓展其他市場，加上台灣與歐美先進國家缺乏自由貿易協定等合作機制，更讓廠商顯得舉步維艱。

近年來時移勢轉，自美國總統川普前次任期發動的美中貿易戰開始，台灣對中國大陸的投資快速減少，歷經拜登總統至今，台灣對美出口比重已明顯超越對中國出口。最近美國對台以傳產為主的對等關稅總算降至15%且不疊加，取得較東協各國甚至日、韓更優惠的條件，對台灣傳產而言，等於是在關閉了中國大陸的那扇窗後，開啟了美國市場的這扇門。更重要的是，先進高價市場才會有驅動產業轉型升級的動能。

除了美國之外，過去同樣頗難企求的歐洲高價市場與台灣的關係也日趨緊密；國際經貿情勢的變化已為台灣的傳統產業開啟了轉型升級的希望之門，也使得台灣有機會扭轉產業乃至於就業K型化發展的困境。

客觀的市場條件已逐漸成形，剩下的就是政府主動的政策因應。資源有限的台灣想要發展多元產業，最關鍵的課題是如何引導資源做更有效配置，甚至不要過於偏重電子科技業，才能讓矽盾變成多元盾，也才能解決分配不均的困境。