聯合報黑白集／鄭麗君難題

聯合報／ 黑白集

行政院副院長<a href='/search/tagging/2/鄭麗君' rel='鄭麗君' data-rel='/2/108100' class='tag'><strong>鄭麗君</strong></a>完成關稅談判的任務。 圖／聯合報系資料照片
即使在台美談判黑箱中一路丟盔棄甲、喪權辱國，賴政府也會把談判主帥行政院副院長鄭麗君美妝成凱旋英雄。「前鋒麗君」完成階段性任務，綠營繼續為她敲響問鼎首都的鑼鼓。

藍綠雙北市長布局牽動兩位副手的下一步。台北市副市長李四川挾輝達簽約紅利，宣布將請辭轉戰新北市長，帶動選戰話題；雙北烽火相連，接下來壓力恐落在也挾台美經貿談判戰績的鄭麗君頭上，但進退是道難題。

從一九九四年陳水扁入主北市府至今卅二年，民進黨歷次首都選戰都是「雖敗猶榮」，「台北障礙」讓民進黨台北市長人選只聞樓梯響。鄭麗君正好解決綠營的焦慮。新系要角段宜康日前曾預告，台北市長人選「還有更重要的任務必須完成」，暗示層峰已寫好劇本，只待時機成熟。

但副閣揆去留牽動內閣改組，改組幅度也與選情息息相關，首都戰場勢必承受中央施政成敗的所有重量。鄭麗君的專業術語常被網友調侃「聽君一席話，猶如一席話」，群眾魅力尚待觀察；關稅洞開的後座力，也在悶燒中。

李四川若代表國民黨出征新北市，雙北市長蔣萬安、侯友宜將形成「雙母雞」效應，對上由賴總統和行政院長卓榮泰「雙巨頭」背書的參選人。唱著凱歌歸來的台美談判英雄，能否接受人民檢驗，既是鄭麗君的難題，也是賴政府的考題。

社論 鄭麗君 台美 民進黨 綠營 李四川 經貿 黑箱 蔣萬安 北市府

聯合報社論／台美貿易協定黑箱又不對等，留下鉅大陰影

號稱「對等」的台美貿易協定談判，歷經漫長的密室協商，終於在春節連假前夕簽約。這場攸關台灣長期經濟命脈的談判，從過程到揭曉...

黑白集／交易的理由

賴清德接受法新社專訪，被問到台灣是否會淪為美中交易籌碼？除了台灣不是任何國家的籌碼這標準答案，賴清德還多說了兩句：「中國...

經濟日報社論／台美協定簽署 挑戰才剛開始

美國於去年4月2日宣布對台灣課徵高達32%的對等關稅，台美隨即進入冗長談判，調降關稅成為政府對美談判的核心目標。今年年初...

聯合報社論／日本向右急轉，兩岸應避免走向同室操戈

辭蛇迎馬的歲末，觀察未來一年兩岸關係前景，有樂觀亦有悲觀。樂觀的是，因為川普的傲慢粗暴，世界各國觀看中國大陸的視角正在改變，闊別十年的國共論壇也再次搭橋。悲觀的是，日本正颳起強烈反中氣旋，賴政府竟興致勃勃地躋身其間，企圖趁機扮演日本側翼以突破台獨枷鎖。就看全球「和中」的氛圍，與反中的陰霾如何角力。

即使在台美談判黑箱中一路丟盔棄甲、喪權辱國，賴政府也會把談判主帥行政院副院長鄭麗君美妝成凱旋英雄。「前鋒麗君」完成階段性任務，綠營繼續為她敲響問鼎首都的鑼鼓。

聯合報黑白集／新北的大器示範

輝達總部落腳台北市剛完成簽約，李四川便請辭副市長，宣布參選新北市長。新北市長侯友宜立即表態支持，呼籲「一起支持李四川」；原本爭取提名的新北副市長劉和然也跟進，宣布和李四川「並肩作戰」。一天之內，順利完成了藍營新北的提名整合。

