聯合報社論／日本向右急轉，兩岸應避免走向同室操戈

聯合報／ 社論

日相<a href='/search/tagging/2/高市早苗' rel='高市早苗' data-rel='/2/176881' class='tag'><strong>高市早苗</strong></a>在眾院改選取得歷史性狂勝，周邊地緣形勢遽變。圖為高市早苗（左）去年10月首次與中國國家主席<a href='/search/tagging/2/習近平' rel='習近平' data-rel='/2/104792' class='tag'><strong>習近平</strong></a>（右）會面。 （美聯社）
辭蛇迎馬的歲末，觀察未來一年兩岸關係前景，有樂觀亦有悲觀。樂觀的是，因為川普的傲慢粗暴，世界各國觀看中國大陸的視角正在改變，闊別十年的國共論壇也再次搭橋。悲觀的是，日本正颳起強烈反中氣旋，賴政府竟興致勃勃地躋身其間，企圖趁機扮演日本側翼以突破台獨枷鎖。就看全球「和中」的氛圍，與反中的陰霾如何角力。

日相高市早苗發動的眾院改選取得歷史性狂勝，周邊地緣形勢遽變。高市承襲安倍路線，當能強化台日關係；然一旦日本右翼軍國思潮急著衝柙而出，兩岸關係恐不免捲入狂潮。中共去年底的圍台軍演，演習區劃進我領海基線，兩岸與戰火的距離已只一線之隔；但中共在海峽激起驚濤，賴總統附和高市言論，讓北京對台日合流的疑懼陡升，正是主要根源之一。

現在高市狂勝，勢將以掙脫戰敗國封印為職志。自膺日本復興大任的這位女首相，正躍躍欲試要將自衛隊入憲。值得注意的是，民調顯示超過八成民意力挺，代表日本本質上已非激進右翼政府率全民右轉，而是人民向政客下達右轉軍令。

這一高度純化的劃一民意，儼然將中國大陸當成日本興廢存亡的唯一寇讎；這卻倒過來勾起大陸民眾對二戰遭受日本鐵蹄蹂躪的痛楚記憶。中日的對抗恐如宿命般地成為未來的東亞常態。

這股螺旋升高的對抗態勢，勢將鼓舞民進黨起而效尤，進一步衝擊兩岸關係。高市靠出言啟釁北京收割大勝，台灣年底適逢地方大選，綠營選將出言狂飆，已可預見；主政者抹紅甚至藉司法追殺政敵，將此起彼落，兩岸關係更恐直線下墜。

賴清德主政下的兩岸關係，受到美中關係高度制約，卻可能成為中日對抗主調下，一首尖銳而嘈雜的副歌。賴總統接受法新社專訪，從安倍與高市的「台灣有事，就是日本有事」，延伸到日本有事，美國也會連帶受到影響；直言台灣有事，接下去依序日本、菲律賓、印太、美洲和歐洲，全世界都有事。一席專訪揭露：台灣，正被賴清德推向代理衝突的抗中最前線。

不過，世界氛圍正在改變。只要讀懂當今全球格局，就更能領悟日本此刻急劇右翼化與賴清德的附和，其實是孤立現象。從去年底法國總統馬克宏到今年四月川普，Ｇ７集團不到半年間竟有法、加、英、德、美五國領袖排隊訪陸，義大利右派總理也在前年正式訪問北京，唯獨日本缺席。川普去秋還以Ｇ２賦予美中定位新猷。這並不是偶然，它反映了當今全球政經真正的脈搏。

北京的態度也值得觀察。日本大選翌日，中共對台工作會議適巧召開。王滬寧會後雖仍宣告要堅決打擊台獨、反對外部勢力干涉，卻更強調要堅定推動兩岸和平發展，維護台海和平穩定。此一表述不啻向外昭示：北京拒讓日本成為兩岸關係另一個更具破壞力的影武者，亦不容軍國思潮指揮台獨蠢動。

而國共再次對話並推動深化兩岸往來，亦是讓台灣免於被北方仇中風暴遮蔽雙眼的一扇窗。當民眾乍見兩岸確有和平的福祉與機遇，就可能超越台日共同抗中的虛假敘事。

賴清德短視地附和高市早苗，等同於將台灣強行編入日本這一虛妄抗中敘事的附庸地位。但川普對中共圍台軍演與高市「台灣有事」論風波的冷漠，還沒給賴清德棒喝嗎？台灣應決絕地脫下被人套在頭上的戰爭韁繩，更不能在軍國幽魂的指揮棒下，重複同室操戈的悲劇。展望新的一年，兩岸主政者都應許青年以鮮衣怒馬的盛景，而不是馬革裹屍的收場。

社論 中日 抗中 台灣有事 台日關係 美中關係 高市早苗 習近平 兩岸關係 賴清德

