黑白集／交易的理由
賴清德接受法新社專訪，被問到台灣是否會淪為美中交易籌碼？除了台灣不是任何國家的籌碼這標準答案，賴清德還多說了兩句：「中國求美」要多過「美國求中」，美國沒必要把台灣當成籌碼去談。
這邏輯，若讓澤倫斯基聽到了，恐怕要笑出眼淚。俄羅斯有求於美國可多了，卻絲毫無礙於兩國整天琢磨怎麼出賣烏克蘭。
美國前國務卿布林肯兩年前在慕尼黑安全會議上，即吐露過強權規則：「你若不在餐桌上，就會在菜單上」。台灣幾十年不曾上桌吃肉，那會是在哪呢？
川普自詡是超級交易員，他在那本《交易的藝術》中吹擂過他人生第一筆交易。學生時代，他便宜買下辛辛那提一幢已斷頭的公寓大樓，然後靠著整修門面、提高租金大賺一票。但這交易的下半場最堪玩味：幾年後他發現周邊少數族裔驟增，他和老爸屢被控涉種族歧視；由於經營風險遽升，於是趕緊出脫給別的房產商，又再賺一手。
這例子凸顯一個難堪的現實：「風險」也是交易的理由。台灣如今天天挑釁北京，都被經濟學人評為地表最危險地方了，老美難道不曾想賣掉咱們？
今年慕安會剛丟出一份安全報告，標題叫「處於毀滅之中」，直言世界已進入破壞性政治時期，承認劃分勢力範圍與基於交易的秩序已在成型。賴清德跟不上時代變化，得趕緊補課了。
