聯合報社論／台美貿易協定黑箱又不對等，留下鉅大陰影

台美貿易協定13日才簽定，賴清德總統早於11日就在總統府召開記者會，呼籲在野黨支持國防採購特別條例及預算。記者曾學仁／攝影

號稱「對等」的台美貿易協定談判，歷經漫長的密室協商，終於在春節連假前夕簽約。這場攸關台灣長期經濟命脈的談判，從過程到揭曉，不僅充滿權謀算計，更徹底暴露賴政府面對美國老大哥的卑躬屈膝。選在長假前夕簽約，企圖利用九天春節年假的空窗，來迴避外界的討論和檢討。這種心機，或許閃得過幾天的輿論批評，卻遮不住這項不對等協定對台灣的深遠衝擊。

值得注意的是，協定中竟將我國「國防支出至少占ＧＤＰ三％」寫進文本，赤裸裸向美國表忠，這是在犧牲民生社福以滿足美方勒索。美國與日、韓、北約等國有軍事同盟關係，或有理由要求對方分擔防務軍費；而台美間既無正式軍事同盟關係，台灣地位與日、韓、北約亦不相當；賴政府完全未經內部任何討論，即將國防支出占ＧＤＰ三％的承諾片面獻給美國，不嫌屈辱嗎？賴政府如此任由美方將經貿與軍購掛鉤，未來無論哪一黨執政，都得戴著這個緊箍咒。萬一軍購無法達標，這紙貿易協定即將作廢，產業將被套入更深的關稅牢籠。這樣的合約，太莽撞也太草率。

回看馬政府任內簽署兩岸ＥＣＦＡ（海峽兩岸經濟合作架構協議）時，在野的民進黨如何痛罵「黑箱」，如何指責國民黨「賣台」。太陽花學運反服貿時，「立委鄭麗君」曾嚴詞批評服貿簽訂過程有如「照妖鏡」，反射了行政獨裁，「簽訂前說不能講、簽訂後不能改，整個過程是黑箱到底」。諷刺的是，今天「副閣揆鄭麗君」領軍的台美貿易談判，密不透風的程度比當年有過之而無不及。當年她拋出的尖銳批評，就像精準的迴力鏢，完全回擊在自己身上。

此次談判，少數勉強能稱為「遮羞布」的，是談成十五％不疊加關稅，及二三二關稅享最優待遇，和超過兩千項輸美產品豁免對等關稅。事實上，其中很多是美國自己不生產的項目。此外，儘管此次台灣對美國市場開放並未像自由貿易協定（ＦＴＡ）般採全面開放，但美方挑選的開放項目都是台灣原本高稅率，或是美國有競爭力的項目，例如汽車、保健食品及部分農產品等。接下來，不排除將有些國家利用美國搭便車，透過美國享受的低關稅或零關稅進入台灣。當台灣進口門戶洞開，內部勢將經歷一番自由化衝擊。

不僅如此，在美方要求下，台灣須大幅擴大對美採購，項目涵蓋能源、航空與基礎建設等領域。美方多次挑明，要求台灣四成半導體產業移往美國生產，台灣幾乎是傾舉國之力協助美國復興其半導體業，等於將數十年積累的國力與智力結晶，雙手奉給川普。滑稽的是，過去民進黨常批評的「產業空洞化」，套在台積電赴美、半導體產業鏈外移身上，竟然成了「國際化」的勳章。

在民眾最關心的食安議題上，賴政府更是棄械投降。過去國民黨堅守萊克多巴胺防線，是為守護國人健康與農業發展；如今，民進黨卻將美豬牛乃至內臟的開放當成換取政治門票的籌碼，對是否含有萊劑僅輕描淡寫稱將比照國際標準。執政者全面棄守食安把關，拿百姓健康換取虛幻的外交和國防承諾。

這場談判的本質，已非「貿易」，而是「進貢」，更稱不上「對等」。台灣對美國孤注一擲式的盲目忠誠，如同政治豪賭；在能源安全與國防自主上，我們幾乎徹底失去選擇權。歷史不會忘記這紙在春節前夕簽下的「賣台契約」，那些飛回來的政治迴力鏢，終將在未來某個時刻，由全民共同向今天的執政者討回公道。