經濟日報社論／高市勝選是洽簽台日自貿協定良機

日本首相高市早苗帶領的自民黨，在本次提前改選的國會大選中大獲全勝；該黨以超過眾院席次三分之二的316席創紀錄成績（在原來的198席上增加了118席，而總席次為465席），締造了自民黨1955年創黨以來首次單獨過半的勝選。而和日本維新會合組的執政聯盟，更以超過眾院四分之三的356席，穩穩掌握了執政權，甚至是修憲權。

一般認為，挾帶強大民意的高市政府，未來將會採取強硬的財政和國防政策，包括大幅減稅和提升國防支出。而如何處理日本對美國和中國的關係，將會是一個挑戰，因為強化國防或強硬面對北京，將會惡化對中國的關係；而美國川普總統4月即將訪問習近平來緩和美中政經衝突，會讓未來的日中關係面臨壓力。

然而，高市相對強烈的右派意識，以及稍前表示「台灣有事，日本有事」的發言，遭北京旅遊抵制迄今無意收回，此一作為顯示她對台灣高度友好、無懼北京打壓的心態。這不僅值得我們讚許，更是爭取台日簽署「自由貿易協定」（FTA），突破台灣迄今缺乏重要貿易協議狀態的絕佳契機。

台灣和日本在經濟上彼此高度依賴，日本是台灣的第三大貿易夥伴，台灣也是日本第三大貿易夥伴，2025年雙邊貿易額達到848.5億美元，台灣對日本貿易逆差近250億美元。雙邊貿易以半導體、電子零組件和機械設備為主；且呈現出台灣出口晶片和零組件、進口關鍵設備和材料的模式，雙方彼此互補。

由於台日貿易是日本呈現大額順差，要求日本簽署協定時，是一項有利的條件。

在一般簽署貿易協定時敏感的農產品方面，台灣是日本農產和食品的第三大出口目的地，去年的金額約366億元，主要是蘋果、葡萄、牛肉等高端農產。

台灣農產品輸日約200億元，主要為鳳梨、芒果、香蕉、毛豆等特色熱帶農產，而台灣農產也呈現逆差狀況。由於台灣農業規模不大，且對日貿易上屬於逆差，讓農業在台日貿易協定上不會成為重大障礙，這也是雙方簽署FTA時的一項利基。

日本人工成本高，台灣有機會引進更好的生產管理模式，成為一些日本農產品的替代生產者，來平衡台日農產品貿易。

在製造業方面，由於雙方都是「世界貿易組織」（WTO）的「資訊科技協定」（ITA）簽署者，彼此主要的貿易內容資通訊產品多已互免關稅，加上其他一般製造業的關稅率也都不高（台灣平均為5%，日本為3.5%），要簽署協定免除關稅時，障礙相對不大。因此，雙方進行談判的模式屬於先進經濟體之間的諮商，困難度並不高；主要困難反而是在政治上，而非經濟上。

由於高市早苗對台灣友好，對北京採取強硬姿態，現在又牢牢掌握了國會，台灣在爭取對日FTA上，在政治上比過去任何時機都要有利。簽署FTA或「經濟夥伴協定」（EPA）是日本的既定政策，目前已有18個之多，除參加CPTPP和RCEP兩大區域貿易協定外，和歐盟、英國、東協、澳洲等主要貿易夥伴都已簽署，台灣是日本對周邊貿易對象簽署協定所缺的臨門一腳，這應該是台灣在爭取其認同的重要訴求。

特別是在台積電剛完成了對日本的投資設廠之下，以FTA強化兩地經貿關係，更有利於台積電（2330）的進一步投資，可以成為日本考量簽署的重點之一，那麼目前就是台灣對日本提出的最佳時機。

日本過去在簽署FTA時，對開放農產品貿易相當保守，因此以強調「經濟合作」作為替代，並改以「經濟夥伴協定」（EPA）稱之；其EPA對經濟合作的內容相當重視，規範相當完整並且認真執行。因此，若台日成功簽署EPA，當可在此部分花費心思，進行深度的經濟合作，藉此推動顯著的實質外交，其效益將遠超過一般貿易協定。