經濟日報社論／發展離岸金融 要把握契機

金管會。 聯合報系資料照

近年來，金管會積極推動「亞洲資產管理中心」政策，近期公布相關辦理成效，並提出「境外資產管理平台」構想，希望整合國際金融業務分行（OBU）、國際證券業務分公司（OSU）及國際保險業務分公司（OIU）的「3O」跨業協作機制。此政策不僅提升金融機構財富管理效能，更觸及高層次的金融發展策略：透過制度調整，協助金融業發展跨境資金吸納與交易的離岸金融（offshore finance），提升台灣在區域金融中心的地位。

歷史經驗顯示，離岸金融是全球金融體系演進產物。二戰後美元成為主要國際貨幣，而在政治陣營對立與各國維護貨幣主權背景下，跨境資本流動常受限制，促使美元在境外形成獨立交易市場。例如，倫敦藉由歐洲美元市場維持國際金融中心地位；新加坡與香港透過發展離岸金融，成功吸引跨境資金與專業人才聚集。可見，許多後天形成的國際金融中心，往往與離岸金融的發展密不可分。

離岸金融的成長並非因規避監理，而是承擔與在岸金融不同的風險特性。在岸金融以人民權益與金融穩定為重，監理重點在於資本適足、投資人保護及系統性風險控管；離岸金融則服務跨境交易與專業投資人，強調效率、彈性及風險自負。隨著國際監理標準演進，離岸金融不再是監理真空，而是在防制洗錢、打擊資恐及資本隔離等原則下，採取與在岸不同的監理邏輯。

台灣自1984年設立OBU以來，具備一定的離岸金融基礎，近年更導入OSU與OIU，顯示政府與金融業對此並不陌生。然而，離岸金融在台灣仍非主流業務。金管會統計，2025年3O業務的稅前盈餘僅占金融三業整體盈餘一成，且其中近九成獲利來自OBU，證券與保險的離岸業務規模仍不明顯。顯然，台灣在離岸金融領域仍有相當大的發展空間。

推動離岸金融發展，可藉由「亞洲資產管理中心」政策作為支撐，增強市場信任與國際連結。離岸金融不僅強化高資產客戶的管理服務，更可擴展為企業跨境投資、資金調度與風險管理的平台。政府似可引導離岸業務從「以客戶為中心」逐漸轉向「以市場與產業需求為導向」，透過資產管理與離岸金融相互帶動，加速金融國際化步伐。

台灣可採取功能明確且具產業特色的離岸金融發展策略，有效結合科技業、全球供應鏈以及台商海外布局所衍生的跨境金融需求。企業在對外投資、併購或設廠過程中，往往涉及籌資、融資、外幣避險與商業保險等多元需求，這正是台灣提供「一站式」離岸金融服務契機，並藉此提升金融服務的附加價值。

以台美經貿談判，台灣被期待對美投資5,000億美元為例。政府若能「借力使力」，引導金融業承接企業對外投資的跨境金融需求，並透過離岸金融平台提供完整服務，將可使台灣金融體系成為企業全球布局的支撐，創造金融與產業雙贏局面。

離岸金融若能與「亞洲資產管理中心」配套發展，將可強化台灣金融國際化的韌性。政府推動國內資本市場發展（如「亞洲創新籌資平台」），可同時促進在岸與離岸市場的協同發展。台灣若能開發以外幣計價的股票、債券及衍生性金融商品，將增加「亞洲資產管理中心」的投資選項，提升資產配置彈性。

離岸金融市場主要是外幣交易，不直接衝擊新台幣匯率與貨幣政策操作空間，反而擴大金融業的國際業務規模。在風險可控與制度有效隔離前提下，發展離岸金融並非增加不穩定因素，而是將原本發生在境外的金融活動，合理納入監理框架之中。

政府推動「亞洲資產管理中心」政策，為台灣發展離岸金融提供重要契機。除了財富管理國際化增強國際金融連結，建議政府進一步善用台灣在產業結構、企業海外布局與金融穩定的優勢，推動更具規模與功能性的離岸金融發展。如此不僅提升整體金融競爭力，更能奠定台灣在亞太金融體系的關鍵地位。