聯合報黑白集／血滴子出動

聯合報／ 聯合報黑白集

立委高金素梅涉詐領助理費遭搜索約談，北檢複訊時高金因身體不適，緊急送台大就醫。記者曾原信／攝影

檢調兵分卅路搜索無黨籍立委高金素梅，動作之大，擺明要一舉毀掉她名節。奇怪的是，此案由調查局「國安站」發動，但檢方宣布的三案包括詐領助理費、違反醫療器材管理法及詐領某協會補助款，均看不出與「國家安全」有何關聯，顯得牽強。

高金素梅擔任山地原住民立委廿四年，一向形象良好，問政鏗鏘到位，從未傳出關說濫權情事。若她涉詐助理費，為何檢方這麼多年不辦，卻等到選舉年才大動干戈，令人不解。更可疑的是，由「國安站」發動偵辦，顯然是要隨手扣她紅帽。

觀察檢方所說的三案，唯一可能涉及「國安」疑慮的，應是所謂「違反醫療器材管理法」一事。原因在，二○二二年新冠疫情盛行期間，高金素梅曾對外募集七萬支快篩試劑，交由相關原民議員協助發放。專案小組懷疑，這些快篩試劑是從中國大陸化整為零進口，可能有中資介入。

回想疫情期間政府因應的兵荒馬亂，假快篩及假進口商充斥，民進黨何曾顧及基層民眾的防疫破漏？高金素梅募集快篩照顧族人，是在填補政府的防疫空窗；誰料時過四年，竟被當成賣國罪犯論處。賴政府的執法心態，如何服人？

檢調以國安之名偵辦高金，用心險惡，更充滿政治算計。若連她都難逃司法怪手之害，也難怪，在野立委都驚呼：「血滴子來了！」

