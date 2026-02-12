聯合報社論／綠能目標又跳票，意外的是賴政府仍未覺悟

綠能發電占比二成目標，今年底仍無法達成。圖／聯合報系資料照片

蔡政府十年前誇下二○二五年「綠能發電占比二成」的海口，但四年前即預知跳票，將達標期程改為二○二六年底。但經濟部近日承認，今年底仍無法達成目標，這次甚至連新時程都不敢提。這場跨越兩任總統、執政十載的能源大夢，在現實的引力下，終究重摔在地。綠能跳票其實在意料之中，令人意外的是，執政者面對滿目瘡痍的能源布局仍毫無悔意，還在為錯誤政策尋找蒼白的藉口。

蔡英文二○一六年甫就任總統，便提出「非核家園」大計。在政治意識形態指導下，硬訂出「五三二」的發電配比：燃氣五成、燃煤三成、綠能兩成，核能歸零。這項包裝成「進步、環保」的宏圖，卻忽略台灣海島國家獨立電網的脆弱性，再生能源雖符合減碳潮流，但其不穩定性，先天決定了它扛不起全國五分之一供電的重任。民進黨無視能源轉型的物理限制，一路強行關閉核電廠，以為不成熟的綠電足以補位；結果證明這不是轉型，而是豪賭，賭上了台灣經濟的競爭力與民生安定。

前經濟部長王美花時代，即預見二○二五年達標無望，在二○二二年將達標日延至二○二六年十月，繼任的郭智輝又延到十一月。但截至去年底，台灣綠電占比僅十三％，距離廿％的目標仍遙不可及；現任經濟部長龔明鑫，只能再度宣告跳票。幾任經濟部長做不到的事，卻把失敗的責任推給環評或法規，顯示決策者無能解決問題卻一再尋找藉口，想用無止盡的延期掩蓋決策的草率。

當綠能無法達標、核能又被迫退場，缺口由誰填補？答案是「火力全開」！近年台灣民眾被迫「用肺發電」，燃煤的高排碳與空汙，成為中南部民眾揮之不去的噩夢。在民怨高漲下，政府轉而押寶天然氣，並藉此向美國增購天然氣，順勢討好美國。但能源問題並未因此解套，除天然氣接收站因破壞環境遭到抗爭，天然氣全數仰賴進口，也讓台灣落入遭到能源封鎖的險境。我國天然氣安全儲量僅十天上下，一旦台海遭遇封鎖或其他運輸變故，能源命脈不到兩週即斷絕。政府把能源命脈押給海上運輸鏈，等於將國安防線交給天意與敵手，完全是短視近利的做法。

隨著能源配比日漸失衡，民眾看到的不是能源政策的調整，而是「綠電新貴」的崛起。在政府大手筆補貼與躉購制度下，綠能產業成了政商利益集團的發財捷徑。從光電板破壞山林、風場選址爭議，到與地方權力的糾葛，綠能這塊「政治正確」的招牌背後，隱藏著各種見不得光的尋租便道與利益輸送空間。全民承擔高電價與斷電風險，那些藉著政策紅利致富的新貴，成了這場能源荒謬劇唯一受惠者。

更糟的是，AI時代來臨，數據中心已成「吃電怪獸」，政府政策還在推拖拉。一座大型AI資料中心的耗電量，相當於數十萬戶家庭，需要廿四小時的高穩定供電。輝達、超微等科技巨頭頻頻關切的電力問題，正是台灣能源政策的軟肋：產業需要的是低碳且穩定的基載電力，而非隨天氣起伏變化的間歇性能源。若不及時導正，能源缺口將成為科技產業發展的斷崖，讓台灣錯失下一個世代的競爭力。

綠能再度跳票，掀開了國王的新衣，暴露台灣能源韌性的脆弱。政府近期釋出「重啟核三」的風向，但核三重啟最快也是二○二八年，其間不足的電力，誰變得出來？日本首相高市早苗在大勝後的第一件事，就是宣布日本的柏崎刈羽核電廠六號機組重啟，這才是務實。賴政府看到了嗎？