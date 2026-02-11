聯合報黑白集／誰念黎智英獨蒼涼

香港《壹傳媒》創辦人黎智英，遭控「串謀勾結外國勢力危害國安」，被重判入獄廿年。 中新社

香港《壹傳媒》創辦人黎智英，遭控「串謀勾結外國勢力危害國安」，被重判入獄廿年，多名壹傳媒高層也被判六至十年。法官引用黎智英網路通訊紀錄、與外國官員會面及公開言論，認定他主導遊說外國，導致國際制裁中港。

「反送中」事件催生香港國安法，從此一國兩制退場。動盪後不到六年，歐美與中國的緊張衝突，已翻頁為競合互動。港版國安法第一起「勾串外國勢力」案宣判，判書所稱之「外國勢力」正忙著與北京交易，把人權民主的大旗暫束高閣。

川普自稱與習近平是好友，但他只在意中國買多少黃豆，並未積極替美國稱許的「自由鬥士」黎智英爭取自由。英國施凱爾內閣雖持續關切，卻同時快馬加鞭與香港深化金融合作，讓倫敦在脫歐及分散美國風險後，得以維持市場影響力。

香港歷經美中貿易戰、反送中等動盪，一度被稱「香港已死」。但如今，出走的資金與人才回流，北京不計前嫌，並未追究「反中亂港顛覆政權」的外國勢力。中南海喜迎外交盛世，榮光背後由黎智英扛下歷史罪責，為大國鬥爭畫下段落句點。

普世價值淪為地緣政治工具，台灣也沒缺席這齣荒謬劇。陸委會譴責中共假借國安打壓自由人權，踐踏言論自由，否定人民向執政者問責權。這些，不也都是蔡賴政府的反中「德政」？