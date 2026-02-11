經濟日報社論／台灣軟體業的機會與前景

AI示意圖。路透

Google最近公布的財報數據震撼整個科技業，他們現在有一半的程式碼是由AI生成。這不是實驗室裡的概念驗證，而是每天都在發生的現實。當全球最大的軟體公司之一承認已經讓AI接手一半的開發工作時，我們必須重新思考一個問題，台灣的軟體產業還有未來嗎？

答案可能會讓很多人意外，正是因為AI的崛起，台灣軟體業反而迎來了最好的機會，但前提是我們必須徹底拋棄過去20年的思維模式。

過去台灣軟體業的困境，說穿了就是市場太小、人才流失、缺乏國際經驗這老三樣。當台積電（2330）半導體產業吸走所有頂尖人才時，軟體公司只能喊缺人。更糟的是，台灣軟體業長期以來習慣做專案，為特定客戶量身打造解決方案。這種模式雖然能快速回收成本，卻永遠無法規模化。每次都要重新寫程式，累積不了可複製的產品力。

但AI正在改變遊戲規則，當寫程式變得像打字一樣廉價時，真正有價值的東西反而浮現出來了，那就是領域知識。你懂不懂客戶真正的痛點？你能不能用客戶的語言跟他們對話？你累積了多少別人網路上找不到的專業know-how？這些才是護城河。

輝達執行長黃仁勳在前陣子的演講中講得很直白，他說那些認為AI會取代軟體公司的想法根本不合邏輯。就算是最聰明的AI，面對專業領域的問題時，還是需要專業工具。

就像一個完美的人形機器人要修理東西，他還是會拿起螺絲起子，而不是徒手去擰螺絲。軟體不會消失，只是使用者變了。以前是人在用軟體，未來是AI在用軟體。

這對台灣意味著什麼？我們不需要跟OpenAI或Google比誰的大型語言模型更強，那場仗我們進不去。真正的機會在於垂直領域的專精模型。台灣有全世界最強的半導體供應鏈知識，有最細緻的製造業管理經驗，有獨特的醫療健保數據。這些領域知識如果能轉化成專精的AI模型，配上對應的軟體工具，就是別人複製不了的競爭力。

更關鍵的是心態轉變，台灣軟體公司不能再想著「先在台灣試試看，成功了再出國」，從第一天開始就要鎖定全球市場。這不是喊口號，而是生存法則。台灣市場養不起一家真正有規模的軟體公司，光靠2,300萬人口，你永遠做不大。

現在的軟體行銷已經不是做漂亮的簡報和精美的網站就夠了，客戶要的是實際體驗，要先試用，要看到效果。最好的行銷人員就是你的工程師，讓他們直接跟客戶對話，收集第一手回饋，快速迭代產品。這種「前線部署工程師」的概念，正在成為新的標準。

AI對軟體業的衝擊確實是毀滅性的，但毀滅的是舊的商業模式，不是軟體本身。那些靠賣訂閱數目賺錢的SaaS公司正在經歷寒冬。當AI代理人可以用五個人加一百個AI完成過去一百個人的工作時，按人頭收費的模式就崩塌了。這些公司現在面臨兩難，要嘛自己開發AI代理人砍掉自己的營收，要嘛被新創公司開發的AI代理人騎在頭上。

台灣軟體業大部分都還沒大到需要擔心這個問題，我們反而可以輕裝上陣，直接用AI原生的思維來設計產品，不需要背負龐大的既有客戶和舊系統包袱，這是後發優勢。

當然這一切的前提是要有人願意投入，台灣需要更多優秀的年輕人選擇軟體業，需要更多資金願意支持長期的產品開發。

軟體業不比硬體簡單，甚至更難。它需要的投入時間更長，變化速度更快，失敗率更高。但一旦成功，回報是驚人的，我們不能再抱著「軟體比較容易」的錯覺，而是要認真把它當成一場硬仗來打。

最後回到「台灣軟體業有沒有未來？」，有，而且可能比過去任何時候都光明。

但這個未來不屬於那些還在想著接專案、賺快錢的公司。它屬於那些願意從第一天就瞄準全球、深耕領域知識、擁抱AI原生思維的團隊。當AI讓寫程式變得廉價時，真正的價值反而更清晰了。軟體已死，但懂得問對問題、解決真實痛點的軟體產品，會活得比以往更好。