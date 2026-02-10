聽新聞
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／文總的「劣跡藝人」

聯合報／ 黑白集

以林宅血案為題材的電影世紀血案》，參演藝人李千娜因一句「好像不是那麼嚴重」，慘遭撻伐。李千娜也是文化總會「我們的除夕夜」表演者，文總立刻說「將進行調整」，就是刪除表演。這種待遇，形同被認證「劣跡藝人」。

「世紀血案」爭議，不只李千娜。劇中其他演員說自己被欺瞞，相關內容未獲當事人授權同意；還有人質疑內容不符史實，是「沾血饅頭」，進而指控出資者具中資背景，導演則是「警總發言人的後人」。電影未上演，先惹一身腥。

近年涉及歷史、政治的影劇很多，爭議也不少。但爭議再大、失真再多，只要「顏色對了」，都輕輕帶過，甚至可拿到政府巨額補助。這些作品，打著還原真相、伸張正義大旗，用國家資源強化特定史觀，基本上仍是在為政治服務。

如《聽海湧》，不但被控抄襲，還被當事人後人指控，把被害人寫成加害人。獲得政府上億補助投資的《零日攻擊》，敘事慘不忍睹。姚文智的《甘露水》，輕鬆獲得七千萬元輔導金，簡直是「綠色文化新貴」。這些例子，並沒有比較高尚。

李千娜從文總邀演的「樣板藝人」，瞬間變成被調整的劣跡藝人，只是因為失言嗎？一如《世紀血案》成眾矢之的，製作爭議、是否符合史實只是破口，政治不正確，才是遭祭旗的真實原因。

社論 李千娜 文總 林義雄 世紀血案 電影 藝人 姚文智 文化總會 史觀
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

道歉止血沒用！李千娜工作又飛了 喊對不起「不出席櫻花季」

李千娜「世紀血案」失言遭抵制 文總發聲「除夕節目將調整相關內容」

電影「世紀血案」開拍未通知林義雄被罵爆　製作方終於回應！還原始末

李千娜失言風波遭炎上 女兒顧穎受牽連遭留言「妳媽覺得滅門不恐怖」

相關新聞

聯合報社論／陸美準備上桌，台灣列入「川習宴」菜單？

賴政府一點二五兆元國防特別預算在立法院持續卡關之際，中國大陸國家主席習近平再度與美國總統川普通話，要求美國慎重處理對台軍...

經濟日報社論／AI治理 監管與創新並重

近年人工智慧等數位科技持續高速成長，除了帶動數位經濟的成長，也引起各先進國家對於數位治理或監理的重視。以AI為例，各國一...

聯合報黑白集／賴政府吃國籍法自助餐

賴政府以國籍法要求民眾黨新科立委李貞秀需繳交放棄大陸國籍證明，不僅刻意混淆兩岸人民關係條例規定，更違反憲法「一中」精神；...

聯合報黑白集／文總的「劣跡藝人」

以林宅血案為題材的電影《世紀血案》，參演藝人李千娜因一句「好像不是那麼嚴重」，慘遭撻伐。李千娜也是文化總會「我們的除夕夜」表演者，文總立刻說「將進行調整」，就是刪除表演。這種待遇，形同被認證「劣跡藝人」。

聯合報社論／高市大勝是日本終結和平憲法的起手式

在日本「反中」氛圍的推波助瀾下，高市早苗所領導的自民黨在眾議院大選單獨取得三分之二的席次，創下一九五五年體制成立以來的最高紀錄。反觀在野的「立憲民主黨」和「公明黨」選前倉促組成的「中道改革聯合」，則遭逢空前的慘敗，席次大幅縮水至四十九席，在政壇變得無足輕重。未來在自民黨一黨獨大下，高市不但將成為長期政權，也繼安倍之後成為日本政壇的女強人。

經濟日報社論／AI時代勞動保障警鐘響起

矽谷在1月底傳來兩則震撼消息。Amazon意外提早發送的內部郵件中，證實將裁減1.6萬名員工，這是繼去年10月裁減1.4...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。