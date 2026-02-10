聯合報社論／高市大勝是日本終結和平憲法的起手式

高市早苗領導自民黨，在眾議院選舉中獲壓倒性勝利。（路透）

在日本「反中」氛圍的推波助瀾下，高市早苗所領導的自民黨在眾議院大選單獨取得三分之二的席次，創下一九五五年體制成立以來的最高紀錄。反觀在野的「立憲民主黨」和「公明黨」選前倉促組成的「中道改革聯合」，則遭逢空前的慘敗，席次大幅縮水至四十九席，在政壇變得無足輕重。未來在自民黨一黨獨大下，高市不但將成為長期政權，也繼安倍之後成為日本政壇的女強人。

這次自民黨大勝，不在於它的政績多好，而在於高市個人的政治魅力。她坦率的言詞、直白的肢體語言，有別於以往男性首相的不苟言笑，強烈吸引年輕人的支持，成為自民黨衝破門檻的最大助力。在野黨的大敗，也非政治路線錯誤，而是因為無法團結，立憲民主黨與公明黨不但政治ＤＮＡ不同，意識形態更是南轅北轍，選前因為政治利益而勉強結合，結果造成候選人黨內互打現象，以致在選舉中進退失據。

從政黨的意識形態看，過去安倍時期的一黨優位，是由右翼自民黨和走中間路線的公明黨所組成的「自公執政聯盟」，公明黨適時扮演著安倍右傾路線的煞車閥角色。這次高市的狂勝，則是右翼勢力所結合的「自維執政聯盟」，而日本維新會的右傾立場，甚至還比自民黨更為激進；未來，它勢必推著高市往修憲方向邁進。

再從首相的執政基礎看，安倍晉三之所以能長期執政，是靠著「安倍經濟學」的堅實立論，並大舉引進海外觀光客，促進日本經濟成長為支撐。相對的，高市則是以挑釁的言論，利用反中的情緒來凝聚支持者。但大選激情過後，日本國民關注的議題將從中日關係逐漸轉為國內議題，屆時，高市若無法解決眼下盤根錯節的經濟難題，她的高民意支持度必然受到衝擊，或許成為曇花一現。

高市早苗一直矢志修改憲法第九條，希望日本擺脫戰後和平憲法「不建軍、不發動戰爭」的框限，成為「正常國家」。在取得強大民意授權後，她也將迎來內外兩大挑戰：在對外關係方面，高市選前已宣布未來會將「自衛隊」的定位明確載入憲法第九條，讓自衛隊成為真正的軍隊。同時，也將著手修改「非核三原則」的不引進核武條款，以強化日本的核嚇阻力。高市若執意修改日本憲法第九條，進行安保暴衝路線，將會升高日本與中韓等鄰國間的緊張關係。韓國日前已表示，無法容忍日本推進修憲，轉變成為能夠發動戰爭的國家。若日韓關係生變，並不符合美國期盼日韓合作共同對抗中俄的戰略布局，這將讓高市面臨美中的雙重壓力。

在內政方面，為了解決日本國內物價高漲的問題，高市在選前提出把食品消費稅從八％暫時調降為零，為期兩年。此舉固受歡迎，卻將每年減少五兆日圓稅收。但由於消費稅是日本長照醫療及國民年金的主要財源，這項政策勢必衝擊日本的社會福利支出，讓高市面臨財政抉擇的兩難。日本國民給予自民黨過半優勢，原意並非期待執政黨修憲，而是希望政府展現魄力解決經濟難題。如何回應民生期待，將是檢測高市支持度的溫度計。

從日本看台灣，同樣打著反中大旗的賴政府，一再以挑釁中國的言論來累積自己的執政資本，以美台關稅協議的政治迷幻藥，來證明台灣不需要中國市場，卻無視台灣高科技產業逐漸被美國掏空的事實。長遠看，反中絕非刺激經濟的萬靈丹。高市這次大勝是日本找回經濟大國的起始點，還是日本終結和平憲法的起手式，都在她的一念之間。