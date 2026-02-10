經濟日報社論／高市完全執政 股強債弱顯現

日本眾院大選，自民黨在高市早苗領導下拿下逾三分之二席次，未來四年預算與法案通行無阻，首相地位穩固。 美聯社

日本眾議院大選，高市早苗領導的自民黨選出單獨過三分之二席次的空前好成績，這確定自民黨在此屆眾議員的未來四年任期內，不管政府預算案或各種法案都會暢行無阻，同時高市首相之位穩若磐石。

日本是參眾議院的雙國會制，目前參議院自民黨與維新會的執政聯盟合計席次不到一半，因此原本輿論大多評估，就算高人氣的高市贏了眾議院大選，自民黨的法案還是會卡在參議院。但今後法案就算在參議院被否決，只要眾議院三分之二以上席次再度通過，法律照樣成立。這源自憲法的眾議院優越制度，讓日本未來四年可謂自民黨「完全執政」。

日本戰後從來沒有一個政黨可以在眾議院取得如此大的優勢，事實上自民黨也沒想到會贏這麼多，所以發生政黨票候選人提名不足，發生14個屬於自民黨的位子由其他黨遞補的情況。

分析自民黨狂勝的關鍵，在於最大在野黨立憲民主黨選戰策略跟政見的失敗。這次立憲拉攏自民黨的前執政盟友公明黨組成新黨「中道改革聯合」。然而隨著創價學會成員的高齡化，公明黨組織票完全開不出來；但是立憲為了靠攏公明黨，修正過去偏左的政綱，改變核電與安保立場，讓原有的左派選民出走。如此一來，創價學會組織票落空，傳統支持選民又消失，讓立憲在小選區一敗塗地。

最明顯的例子是新瀉縣。新瀉境內有全球最大核電廠「柏崎刈羽原發」，過去立憲因為反核電，一年半前的眾議院大選，新瀉五席全拿。這次立憲改變為認可核電，結果新瀉五席變成自民黨全拿。

立憲除了小選區潰敗外，過去重要席次來源的政黨票，因為禮讓公明黨，結果新黨中道的政黨票席次，公明黨拿了28席，立憲只有14席。

此外，立憲這次的選舉政見也大失敗。選舉初期新黨中道喊出食品消費稅為零的政策，這造成自民黨大為緊張，馬上跟進喊出考慮限時兩年的食品消費稅為零。但大選中食品消費稅為零的政策已經無法打動消費者。

雖然日本民眾煎熬於連續四年實質薪資為負成長的通膨苦境，但民眾也知道，食品消費稅為零會造成政府5兆日圓的稅收損失。而中道提出的替代財源是，政府成立基金進行投資獲利來填補。中道這個替代財源很明顯是畫大餅的騙選票，日本民眾當然不會上當。

事實上，近幾年的幾次大選，各在野黨喊消費稅減稅已經喊到了無新意，無法吸引選民。明顯的例子是長期以廢止消費稅為主要政策的令和新選組，這次大選從八席減為一席，而唯一一個不主張消費稅減稅，成立不到一年的新黨「未來團隊」卻拿到11席。

大選已經塵埃落定，由於立憲民主黨的策略失敗，讓自民黨拿到超過實力的龐大席次。未來四年日本政壇確定是高市一人的獨角戲。

選後隔日的日本股匯市，明顯的反映高市行情的「股強、弱日圓、弱日債」特色，日經指數大漲兩千點以上。不過由於選戰期間，美日央行同步進行匯率干預前的「匯率檢查」，讓市場警戒日圓超貶會有政府介入，因此日圓跟日債只有小幅波動。

未來四年日本經濟是高市「高壓經濟」的獨擅勝場，亦即是以積極財政，與適度的弱勢日圓，讓日本在略高的通膨下，衝刺名目GDP增加。但這個策略，會讓日圓跟日債長期處於容易讓市場失去信心而拋售的危險，增加股債匯市的波動性。換句話說，高市長期執政下的日本，其股市可能會繁榮活潑，但是由匯市跟債市波動引發的劇烈整理，可能也會常見。國內產業界跟投資客要小心。