聯合報黑白集／賴政府吃國籍法自助餐

聯合報／ 聯合報黑白集

民眾黨新科立法委員李貞秀。圖／聯合報系資料照片
賴政府以國籍法要求民眾黨新科立委李貞秀需繳交放棄大陸國籍證明，不僅刻意混淆兩岸人民關係條例規定，更違反憲法「一中」精神；但賴政府一邊偷渡「兩國論」概念對李貞秀窮追猛打，一碰到涉及服役、課稅等人民義務事項，卻又回到一中，雙標無極限。

根據憲法增修條文與兩岸條例，中華民國區分為「台灣地區」與「大陸地區」；兩岸互不承認政權、互不否認治權，兩岸人民間沒有放棄國籍的問題，只能除戶籍，適用的法律是兩岸條例。賴政府卻用國籍法硬套在李貞秀身上，極盡刁難；內政部長劉世芳還下令不得提供李貞秀機密文件，將她視為「境外敵對勢力」，無視她是領有中華民國身分證多年並合法上任的立委。

賴政府把李貞秀當成「外國人」，但一碰上攸關人民義務事項時，卻又跳回一中憲法精神。先前有役男入了大陸籍，卻又接獲入伍通知；劉世芳就稱，依兩岸條例，無法免除服役義務，也形成「中國人當台灣兵」的荒謬情況。

不僅如此，台商在大陸所得也被視為「境內」，也就是在大陸的收入統統要課綜所稅，不適用可享有七五○萬免稅額的海外所得。賴政府既將大陸視為「外國」，那是否應該先退稅給台商？

賴政府這種行徑根本是吃國籍法自助餐，只挑自己想吃的菜吃，人民如何信服？

社論 陸配 國籍法
