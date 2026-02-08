聽新聞
聯合報黑白集／青鳥的文化玻璃心

聯合報／ 黑白集

台北燈節「西門展區」展出的「<a href='/search/tagging/2/泡泡瑪特' rel='泡泡瑪特' data-rel='/2/233331' class='tag'><strong>泡泡瑪特</strong></a>」旗下的Baby MOLLY 、LABUBU、SKULLPANDA、DIMOO、小野Hirono、星星人等6個IP花燈造型。 記者黃義書／攝影
台北燈節「西門展區」展出的「泡泡瑪特」旗下的Baby MOLLY 、LABUBU、SKULLPANDA、DIMOO、小野Hirono、星星人等6個IP花燈造型。 記者黃義書／攝影

台北燈節將於廿五日登場，其中西門展區因與對岸潮流ＩＰ「泡泡瑪特」合作，引來青鳥狂罵、綠委痛批。台北市長蔣萬安回應，「民進黨叔叔、阿姨顯得很沒自信」，語帶俏皮，卻擊破了眾青鳥的文化玻璃心

綠營質疑泡泡瑪特肩負中共「文化輸出統戰」任務，批評北市府為何不選台灣在地創作者或本土ＩＰ，非要選大陸品牌辦燈節？但說穿了，就是繞不開「逢中必反」。

其實今年台北燈節為雙展區形式，除了泡泡瑪特，還有美國變形金剛ＩＰ，體量均非在地ＩＰ能及。單論泡泡瑪特，雖然公司在北京，卻是主營挖掘全球藝術家及孵化運營ＩＰ，晚近更靠香港出生、荷蘭成長、比利時籍的藝術家龍家昇設計之「拉布布」系列爆火。正是國際化，才得以讓泡泡瑪特成為全球知名ＩＰ。

好笑的是，台灣基進台北黨部主委吳欣岱才批判北市府，就被挖出曾與盜版拉布布合影，不但「口嫌體正直」，還踐踏智財權。難怪綠營要求用在地ＩＰ時，有名嘴反諷提議乾脆用國民黨創作的「萊爾校長」，畢竟它是去年最火的本土創作ＩＰ，更有助力在野黨反罷免「卅二比零」的實戰功績，誰人能比！

當綠營高層大力排拒陸配立委，其民代側翼將泡泡瑪特玩偶視為「政治鬼娃」，也就不足為奇。他們對民主、文化都毫無信心，怎可能打造社會韌性？

社論 泡泡瑪特 北市府 綠營 藝術家 青鳥 綠委 萊爾 玻璃心 側翼
