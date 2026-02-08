聯合報黑白集／青鳥的文化玻璃心

我國五年前在立陶宛成立歐洲第一個以「台灣」為名的代表處，大肆慶祝外交突破。不料，該國總理魯吉尼涅最近為此哀聲嘆氣，她形容立陶宛是「跳到火車前面」，結果輸了。她說，各國都在協調後選擇「台北代表處」之名，立陶宛採取了激進作法，結果「世界沒有人欣賞我們」。

2026-02-07 01:08