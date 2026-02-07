聽新聞
聯合報黑白集／立陶宛「被火車撞」後
我國五年前在立陶宛成立歐洲第一個以「台灣」為名的代表處，大肆慶祝外交突破。不料，該國總理魯吉尼涅最近為此哀聲嘆氣，她形容立陶宛是「跳到火車前面」，結果輸了。她說，各國都在協調後選擇「台北代表處」之名，立陶宛採取了激進作法，結果「世界沒有人欣賞我們」。
事實是，立陶宛為此付出昂貴的代價。北京不僅把對立陶宛的外交降級為「代辦」，驅逐立國駐中大使，並停止領事服務；還把立陶宛從關稅選單中刪除，使其貨物無法報關輸中。中國還向歐洲企業施壓，若產品含有立陶宛零件，將被禁止銷陸；也對立國銀行實施金融制裁，禁止中國機構與其來往。魯吉尼涅會說出「被火車撞」，應是感受深刻。
台灣設處的後續衝擊，除了立陶宛經濟飽受衝擊，其國內也引發「經濟生存」與「道德價值」孰重的激辯，最後更造成政黨輪替，「友台」的執政黨下台鞠躬。現在的執政黨雖謀求與北京改善關係，但對於是否將「台灣代表處」從眾改為「台北」，仍在猶豫。
對於立陶宛的困境，台灣其實是有虧欠的。當初政府承諾在立陶宛投資及融資十多億美元，但實際實現的金額甚少，與該國人民的期待有很大落差。民進黨動不動就要把「台北」改為「台灣」，但從此案看，「台北」才更可長可久。
