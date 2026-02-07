聽新聞
聯合報黑白集／立陶宛「被火車撞」後

聯合報／ 黑白集

我國5年前在<a href='/search/tagging/2/立陶宛' rel='立陶宛' data-rel='/2/175187' class='tag'><strong>立陶宛</strong></a>成立歐洲第一個以「台灣」為名的代表處， （路透）
我國5年前在立陶宛成立歐洲第一個以「台灣」為名的代表處， （路透）

我國五年前在立陶宛成立歐洲第一個以「台灣」為名的代表處，大肆慶祝外交突破。不料，該國總理魯吉尼涅最近為此哀聲嘆氣，她形容立陶宛是「跳到火車前面」，結果輸了。她說，各國都在協調後選擇「台北代表處」之名，立陶宛採取了激進作法，結果「世界沒有人欣賞我們」。

事實是，立陶宛為此付出昂貴的代價。北京不僅把對立陶宛的外交降級為「代辦」，驅逐立國駐中大使，並停止領事服務；還把立陶宛從關稅選單中刪除，使其貨物無法報關輸中。中國還向歐洲企業施壓，若產品含有立陶宛零件，將被禁止銷陸；也對立國銀行實施金融制裁，禁止中國機構與其來往。魯吉尼涅會說出「被火車撞」，應是感受深刻。

台灣設處的後續衝擊，除了立陶宛經濟飽受衝擊，其國內也引發「經濟生存」與「道德價值」孰重的激辯，最後更造成政黨輪替，「友台」的執政黨下台鞠躬。現在的執政黨雖謀求與北京改善關係，但對於是否將「台灣代表處」從眾改為「台北」，仍在猶豫。

對於立陶宛的困境，台灣其實是有虧欠的。當初政府承諾在立陶宛投資及融資十多億美元，但實際實現的金額甚少，與該國人民的期待有很大落差。民進黨動不動就要把「台北」改為「台灣」，但從此案看，「台北」才更可長可久。

×

前環保署副署長詹順貴近日批評，「土方之亂」是行政院「某政務委員」惡搞下的內爆，此人還企圖以「農地改良」之名，讓營建棄土回填農地。網友隨即點名，詹順貴所指政委，即是兼任工程會主委的陳金德，綜理土方問題的「國土署」正是他督導。詹順貴認為，若無法系統性地釐清農地為何需要改良，便任由建築棄土倒入，將造成「毀農滅國」的惡果。

聯合報黑白集／立陶宛「被火車撞」後

二○二○年一月，剛贏得連任的蔡總統向英國ＢＢＣ記者表示，中國必須面對現實，須向台灣表示尊重。言下之意是：北京不能再期待政黨輪替，接下來四年須與她領導的政府打交道。但北京無意服軟，對台的外交打壓與灰色地帶的武力威脅，愈逼愈緊。

聯合報社論／賴清德的黑白思維，框限自己的治國視野

賴總統近日出席國際書展，因一句「找老師不如找好書」，惹怒基層教師。為此，全國教育產業總工會指責他侮辱、貶抑教師，要求他向所有教師道歉。總統府澄清，賴總統原意在鼓勵孩子多閱讀，卻被「斷章取義」。但與其說外界斷章取義，不如說這是賴清德語言表達的問題，主要根源出在他慣性的二元對立思維，常讓他說出不適切的話語。

